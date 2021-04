Desítka zápasů v NHL. Budou Canucks a Stars pokračovat v dobré formě?

Čtvrteční noc NHL nabídne hned deset utkání. K vidění bude několik třaskavých duelů, vždyť jde o play off! Zároveň bude zajímavé sledovat, jestli na své povedené zápasy navážou dobrým výsledkem hokejisté Dallasu a Vancouveru. Proběhne také souboj o čelo tabulky Centrální divize.

01:00 Buffalo Sabres – Boston Bruins

Bruins potřebovali nutně přeřadit na vyšší rychlostí stupeň. A povedlo se. Pěti výhrami v řadě definitivně odrazili nápor Rangers a míří do play off. Taylor Hall zapadl možná lépe, než se čekalo. Boston nyní jednoduše působí dominantně. Buffalo vypadá o něco líp než v předchozích týdnech, momentálně pravidelně střídá výhry s prohrami. Naposledy podlehli právě Bruins 0:2. Budou domácí pokračovat v trendu a překvapí Boston?

01:00 Florida Panthers – Carolina Hurricanes

Jeden z taháků noci. Jde o přímý boj o čelo Centrální divize. Lépe jsou na tom zatím hosté, avšak vedou pouze o skóre. Carolina se po dvou domácích prohrách s Detroitem oklepala a dvakrát smázla Predators, jednou Tampu Bay. Floridě hraje do karet, že hraje doma. Na svém stadionu je v poslední době naprosto suverénní, bilance devíti výher z deseti zápasů je všeříkající. Ve vzájemných zápasech letos ale dominuje Carolina, která vyhrála pět ze šesti.

01:00 New York Islanders – Washington Capitals

I zde se hraje o první místo divize. Oba týmy se momentálně nenacházejí v ideálním rozpoložení, jelikož za sebou mají pár proher. Islanders si ale spravili náladu v posledním zápase, kdy doma zdemolovali svého městského rivala Rangers 6:1. Capitals i nadále pokračují v utkáních, na které je radost se dívat. V posledních pěti zápasech padlo průměrně přes osm gólů! Mimochodem, střetnou se nejlepší domácí proti nejlepšímu hostujícímu celku divize.

01:00 New York Rangers – Philadelphia Flyers

Hokejisté Rangers si vybojovali naději na play off povedenou sérií proti Devils. Čtyři zápasy, osm bodů. Lépe to dopadnout nemohlo. Zápas na ledě Islanders byl ale tvrdým direktem a pravděpodobně tečkou za jakýmikoliv nadějemi. Navíc se zranil důležitý bek Trouba. Flyers jsou na tom ještě hůře a asi by se nezlobili, kdyby sezona skončila hned teď. Katastrofální březnová forma se přenesla i do dalšího měsíce. Horší než Philadelphia je jenom New Jersey a Buffalo.

01:00 Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils

Poslední zápas byl jedním slovem nevídaný. Penguins vedli po dvou třetinách už 6:0, pak se ale Devils probrali a v třetí třetině domácí zesměšnili šesti góly. Naštěstí pro Penguins se ještě stihl prosadit Crosby, a tak přeci jenom zůstaly dva body doma. Zatímco Pittsburgh teď dělí od prvního místa jediný bod, Devils protáhli svou sérii proher už na sedm. Je reálnou hrozbou, že by mohli skončit ještě pod Buffalem.

01:00 Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets

Blesky v poslední době nepůsobí vůbec přesvědčivě. Z posledních pěti zápasů pouze dvě výhry, ještě k tomu po prodloužení. Kromě toho třeba sedmička od Nashvillu nebo pětka od Floridy. Něco v Tampě Bay neladí, jde to vidět. Columbus je asi největší zklamání. Už se dostal na poslední místo. Z posledních šestnácti zápasů vyhrál pouhé dva. Oba proti Tampě!

01:00 Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs

Už je to tu zase, říkají si možná fanoušci Leafs. Po povedené sérii přijdou dny mizérie. Pět proher v řadě, navíc poslední dvě proti Canucks, kteří měli třítýdenní pauzu. Vlnu kritiky schytal také David Rittich. Zato Jets si pořád hrají svůj standart, ze kterého nijak nevybočují. Působí díky tomu lépe než Toronto. Žádné extrémy. Bude zajímavé sledovat, kdo se bude radovat dnes. V posledním zápase se v Torontu radovali Jets.

01:30 Detroit Red Wings – Dallas Stars

Tohle asi čekal málokdo. Dallas už se stal odepisovaným, pohádku o play off měl dopsat Nashville. Nicméně karty teď drží Stars. Ti na Predators ztrácejí pouhé dva body, navíc mají tři zápasy k dobru. Dallas bodoval osmkrát za sebou, šestkrát z toho byly oba body. Detroit nepůsobí vůbec špatným dojmem a sympaticky se vyhrabal z posledního místa. Dá se však očekávat, že Stars budou nažhaveni a pro výhru udělají cokoliv.

02:00 St. Louis Blues – Colorado Avalanche

St. Louis je také stále ve hře. Arizona nepodává dobré výkony, a tak Blues na postupovou příčku stále ztrácí pouhý bod. Doma navíc v poslední době dokázali porazit Vegas nebo dvakrát Minnesotu. Colorado se vrací po týdenní pauze způsobené koronavirem. Je tak otázkou, v jaké formě se vrátí. Naposledy Laviny vyhrály právě na ledě St. Louis 4:3.

04:00 Vancouver Canucks – Ottawa Senators

Působivé! Tak by šel shrnout jedním slovem návrat Canucks do koloběhu NHL. V obou zápasech přemohli Toronto, v tom druhém mu dokonce nadělili šest gólů. Dnes by určitě rádi pokračovali, jelikož teoretickou šanci na play off stále mají. Ottawa však v poslední době hraje dobrý hokej a má tři výhry z pěti utkání. Všechny letošní vzájemné zápasy vyhráli Canucks.

