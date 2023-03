Deset! Ofenziva Stars budí respekt, odneslo to Buffalo

Období od konce ledna do půlky února Dallasu vůbec nesvědčilo. Několik proher a špatné výkony, to nebylo nic, proč by měli fanoušci jásat. Současná forma je ale špičková. Dallas sbírá pravidelně body – a hlavně probudil svou ofenzivu!

Posledních šest zápasů, čtyři výhry, jedna prohra a jeden bodík za prohru v prodloužení. Co ale zaujme víc, to je pohled na skóre.

Stars se totiž v těchto šesti utkáních podařilo vstřelit hned třicet čtyři branek! Jistě, hodnotu pořádně zvedá poslední nadílka Buffalu, nicméně i tak jde o impozantní číslo. Vždyť sedmičku schytalo i respektované Colorado.

„Jsme dost sebevědomí, věříme i sami sobě navzájem,“ řekl k současné formě kapitán Dallasu Jamie Benn. „Forma všech jde pořádně nahoru, teď se musíme snažit udržet to.“

Velkým pozitivem je i to, že se prosazuje více útoků. Dlouho stála a padala ofenziva Dallasu v podstatě jen na lajně Roopeho Hintze, nicméně dnes v noci se třeba dvakrát prosadil Radek Faksa, zabodoval i Wyatt Johnston nebo Ryan Suter.

„Je to tak, nemůžeme spoléhat na jeden útok,“ dodal Benn. „Dnes si každý odvedl svou práci.

Do karet hraje Stars i to, že se generální manažer Jim Nill trefil při uzávěrce přestupů do posil. Jevgenij Dadonov, jenž přišel z Montrealu, i Max Domi, posila z Chicaga, se usadili okamžitě.

„Vedení klubu odvedlo dobrou práci, přivedlo přesně hráče, které jsme potřebovali,“ liboval si zkušený obránce Ryan Suter.

Dallas přestál krizi a dál vládne našlapané Centrální divizi, kde válčí třeba s Coloradem, Minnesotou či Winnipegem. Jen jediný bod pak ztrácí na čelo Západní konference.

