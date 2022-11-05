Deset minut a hotovo! Ovečkin popsal bleskové jednání o smlouvě

7. července 13:30David Zlomek
Měsíce spekulací o možném konci hokejové ikony jsou definitivně u konce. Alex Ovečkin se minulý týden upsal Washingtonu Capitals na svou v pořadí již 22. sezonu v NHL a otevřeně přiznal, že zatímco rozhodování o pokračování kariéry mu dalo pořádně zabrat, samotný podpis smlouvy byl otázkou chvíle.
Ovečkin se po emočně i fyzicky náročné uplynulé sezoně 2025/26, v níž Capitals těsně uniklo play-off a vedení při uzávěrce přestupů vyměnilo jeho dlouholeté parťáky Johna Carlsona a Nica Dowda, vážně zaobíral myšlenkou na konec kariéry. Jakmile v sobě ale našel novou motivaci, jednání s generálním manažerem Chrisem Patrickem nabralo bleskové tempo.
„Myslím, že nám to trvalo možná deset minut,“ prozradil s úsměvem brzy jedenačtyřicetiletý útočník. „Zavolal jsem Chrisovi a řekl: 'Ok, pojďme udělat dohodu.' On mi nastínil, jak to bude s podpisovým bonusem a dalšími bonusy, a já na to kývl. Chtěli jsme mít jasno rychle a udělat to, co je nejlepší pro tým.“
Nová smlouva Ovečkinovi zaručuje základní plat 4,25 milionu dolarů, ke kterému má prakticky garantovaný výkonnostní bonus 4,75 milionu dolarů za odehrání pouhých 10 zápasů v nové sezoně.
Největší roli v Ovečkinově váhání hrála pochopitelně rodina. Ruský střelec přiznal, že bez svolení své manželky Nasti by do dalšího hokejového kolotoče nenaskočil. Do situace se navíc vložily i jeho děti, které se táty každý den ptaly, zda se ještě k hokeji vrátí.
„Mluvil jsem o tom s rodinou, především s manželkou. Viděla, jak moc o návratu ke Caps přemýšlím, a nakonec mi řekla: 'Pojďme odehrát ještě jeden rok, nebo možná dva.' Rodina je v našich životech na prvním místě, a když mi dala zelenou, měl jsem jasno,“ popsal Ovečkin.
Slova o možných dvou letech okamžitě vzbudila pozornost. Zatímco jeho vrstevníci jako Anže Kopitar nebo Marc-André Fleury dopředu oznamují své poslední sezony a užívají si rozlučková turné po stadionech soupeřů, Ovečkin nic takového neplánuje. „Uvidíme, jak to půjde. Teď se soustředím na to, abych se vrátil do Washingtonu v plné síle a dokázal, že jsem pořád dobrý hráč,“ odmítl debaty o definitivním konci v létě 2027.