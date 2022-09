Deset let. Flyers hledají po 3350 dnech nového kapitána

S jeho odchodem vyvstává ve Philadelphii nezvyklá starost. Claude Giroux za sebou nechává i kapitánské céčko, které hrdě nosil deset let. 3350 dnů. Po tak dlouhé době hledají Flyers nového vůdce. Giroux odehrál v dresu Letců celkem 1000 zápasů.

Kdo to bude?

Nový kouč John Tortorella na jmenování kapitána nespěchá. „Claude tady není, možná to bude někdo jiný, kdo tu strávil dlouho dobu. Možná to rozložíme mezi víc lidí, kteří se o to postarají,“ řekl trenér. „S Claudeovým odchodem je to příležitost pro ostatní.“

List Philadelphia Inquirer se pokusil o seznam možných kandidátů.

Captain Cam. Vypadá to hezky. Angličtina říká postupu užívání stejných počátečních hlásek aliterace. Nejen proto by se ale devatenáctým kapitánem v dějinách klubu mohl stát Cam Atkinson. Ve třiatřiceti letech je na vrcholu, loni byl s 50 body druhý v týmové produktivitě. Na dresu už nosil áčko, je vstřícný a zodpovědný k médiím. Většinu kariéry strávil v Columbusu, odkud se přesunul do Pensylvánie teprve v roce 2021.

„Je to ohromný lídr,“ řekl o něm v dubnu centr Morgan Frost. „Pro mě je to rozhodně někdo, ke komu mohu vzhlížet. Upřímně je to fakt ohromný chlap.“

Atkinsonovou výhodou je, že zná z Columbusu Tortorellu. Právě vzájemná vazba na trenéra mu může přinést body navíc. „Nevím jistě, co si užívám víc. Jestli rozvíjet hráče jako hokejisty nebo lidsky,“ řekl Tortorella tisku v průběhu léta. „Jsem učitel. Instruktor. Potěší vás, když vidíte, co se z kluků někdy stane. Tím je pro mě i Cam Atkinson.“

Sean Couturier je pro Flyers velmi důležitý hráč. Jeho význam jsme se pokusili vystihnout už před lety. S posledním zraněním, které ho loni pustilo jen do 29 utkání, ale trochu zmizel z očí. Hokejový univerzál schopný přispívat útoku i defenzivě spoluhráčům chyběl. Bylo nemožné ho nahradit.

„Mužstvu dává strašně moc. Na buly, na přesilovce, v oslabení, hraje na nejlepší hráče soupeře. Udrží se na puku, umí ho rozehrát. Moc nám chybí,“ řekl někdejší dočasný trenér Mike Yeo v lednu.

Podobně jako Couturier také Kevin Hayes vyhlíží návrat po zranění. Třicetiletý centr nastoupí u Flyers do své čtvrté sezóny. Áčko pro alternativního kapitána už dlouhou dobu nosí. V kabině je velmi oblíbený, což Tortorella ví. Po svém jmenování prý volal jako prvnímu právě Hayesovi.

„Opravdu jsem si s ním chtěl osobně popovídat. Kevin je typem, na spolupráci s nímž se obrovsky těším. Myslím, že je velmi důležitou součástí této organizace,“ řekl nový kouč v červnu.

Možností je prý také osmadvacetiletý pracant Scott Laughton. Kvůli zraněním spoluhráčů loni putoval sestavou, etabloval se jako vůdce a dočasně se zhostil i áčka na dresu. Třicet bodů (11+19) v 67 zápasech byl jeho druhý nejlepší výkon v kariéře.

