Deset důvodů, proč se těšit na letošní MSJ

Asi netřeba zmiňovat, že mistrovství světa juniorů je – pro oko diváka – nejzajímavějším hokejovým turnajem v roce. Hraje se nahoru dolů, padá spousta branek a často přicházejí zvraty ve skóre. A co další důvody, proč si nenechat ujít blížící se šampionát ve švédském Göteborgu?

S Kulichem za další medailí?

Čeští junioři budou obhajovat stříbrné medaile, favority ale hledejte jinde: zejména v Američanech, Kanaďanech a domácích Švédech. Naději na zopakování loňského úspěchu však výrazně přiživí last-minute přílet Jiřího Kulicha, nejlepšího českého hráče tohoto ročníku. Sestava s ním a bez něj? To je obrovský rozdíl.

Bez časového posunu

Po třech šampionátech v Kanadě se juniorský vrchol vrací do Evropy. Čeští fanoušci už si tak nebudou muset nastavovat budíky: v úterý proti Slovensku budou hrát už od poledních dvanácti hodin, zbývající tři české zápasy ve skupině odstartují v pět hodin večer. Jako tradičně můžete všechna utkání české dvacítky sledovat v živých přenosech na České televizi.

Jedno hostitelské město

Obě skupiny se budou hrát v Göteborgu, přičemž arény od sebe dělí dvacetiminutová jízda tramvají. To znamená, že fanoušci přímo v dějišti turnaje můžou pohodlně pendlovat a vidět vše, co si zamanou.

Široký led

S návratem MSJ na starý kontinent souvisí i změna rozměrů hrací plochy. „Bude se hrát na letišti 60 krát 30 metrů," nechal se slyšet český kouč Patrik Augusta. Je otázkou, zda široký led atraktivitě hry prospěje, nebo spíš uškodí. Každopádně půjde o změnu – vyčnívat budou především špičkoví bruslaři.

Konkurence

Řekněme si to narovinu: zápasy v základních skupinách na seniorském mistrovství světa vzhledem k vysokému počtu účastníků často postrádají náboj, potřebnou kvalitu a tím vlastně jakýkoliv smysl. Na MSJ je situace jiná, účastní se ho pouze deset nejlepších mužstev a v podstatě v každém utkání je o co hrát.

Nabušené USA

Největším favoritem turnaje jsou nejen podle sázkových kanceláři Spojené státy americké. Obranu povedou tvořiví Seamus Casey s Lanem Hutsonem, kteří v univerzitní NCAA sbírají přes bod na zápas. A útok? Tam je jedna hvězda vedle druhé: čtyřka posledního draftu Will Smith, osmička Ryan Leonard, opěvovaný střelec Gabe Perreault, strhující bruslař Oliver Moore a nebo... Cutter Gauthier! Ano, ten Gauthier, který v květnu zářil na seniorském mistrovství světa (vstřelil sedm branek).

Hokejová radost i od Slováků?

Čeští fanoušci tradičně drží palce i sousedům ze Slovenska. Loni byli Slováci kousíček od senzačního postupu do semifinále přes domácí Kanadu, co ukážou letos? Mešár, Dvorský a spol. nasbírali další zkušenosti, musí se s nimi vážně počítat. Ostatně tahle generace před dvěma lety na Hlinka Gretzky Cupu došla až do finále.

Začátek velkého příběhu

Loni na šampionátu ohromil Connor Bedard, letos bude poutat pozornost především Macklin Celebrini. Očekává se, že právě on bude příští jedničkou draftu NHL – vyčnívá totiž v univerzitní NCAA, kde v patnácti zápasech zapsal 25 bodů. Ale... Zpátky na zem, nemějme přehnaná očekávání: Bedard je mimozemšťan a na jeho čísla Celebrini nedosáhne. K lídrům Kanady by každopádně – už v 17 letech – měl patřit.

Nápověda pro draft

Mistrovství juniorů je v očích skautů nejdůležitější zkouškou. V tomto ohledu bude hodně zajímavé sledovat třeba Konstu Heleniuse, který ve finské lize zazářil dvaceti body v 28 zápasech. Jeho jméno najednou začíná padat v souvislosti s možnou dvojkou draftu. Z českých hráčů si může u zástupců NHL udělat očko obránce Adam Jiříček. A co ukáže Michael Brandsegg-Nygård? To, že bude nejvýše draftovaným Norem v historii, je jisté, ale... V Göteborgu si může říct i o pozici v první patnáctce.

Slavná jména se vrací

V české nominaci najdete jméno, které trkne do očí – Adam Židlický. Ne, skutečně nejde o pouhou shodu jmen – opravdu je synem legendy Marka Židlického. Za Kanadu pak nastoupí Oliver Bonk, potomek dlouholetého útočníka NHL Radka Bonka. V rodinné tradici pokračují i další: třeba Slováci Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Roman Kukumberg nebo Alex Čiernik.

