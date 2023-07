Dennis Maruk: Kníratý předchůdce Bondry a Ovečkina

Když se řekne Washington Capitals a mašina na góly, většina si představí Alexe Ovečkina, případně slovenského snajpra Petera Bondru. Jen opravdoví pamětníci si matně vybaví, že tihle dva naháněli v klubových statistikách nenápadného chlapíka menšího vzrůstu, který na přelomu osmdesátých let sázel jeden gól za druhým. Během pěti sezón se Dennis Maruk zapsal natrvalo nejen do srdcí fanoušků Capitals, ale i do týmové knihy rekordů.

Svou menší postavu nahrazoval Maruk odhodláním a odvahou. I tak mu na draftu v roce 1975 skauti a manažeři příliš nevěřili. Přes výborná ofenzivní čísla přišel na řadu až jako 21. celkově, když po něm sáhli kalifornští Golden Seals.

V prvních třech sezónách nastřílel každoročně v průměru přes 30 branek, nicméně jeho začátek kariéry byl poněkud bláznivý. Golden Seals měli finanční problémy, přesunuli se do Clevelandu, ale ani tam dlouho nevydrželi. Tým se nakonec spojil s klubem Minnesota North Stars a svého mladého ostrostřelce vyměnil do týmu Washington Capitals.

Během úvodních čtyř sezón tak Maruk vedl docela kočovný život. Svůj brankový standard si ale udržel. V první sezóně za tým z hlavního města Spojených států (1978-79) vstřelil 31 branek, přidal 59 asistencí a s 90 body vytvořil klubový rekord.

Následující sezónu poznamenalo zranění kolene, které si způsobil srážkou s vancouverským Thomasem Gradinem. Operace byla nevyhnutelná a na led se vrátil až na závěr sezóny. Celkem odehrál pouhých 27 zápasů, ve kterých nasbíral 27 bodů (10+17).

Sezóna 1980-81 už byla o něčem jiném. Zdravý Maruk se do toho pořádně opřel a s veterány na křídlech Bobem Kellym a Jeanem Pronovostem rozjel gólový kolotoč. Když z něj seskočil, ukazovalo počitadlo branek číslovku 50. První padesátigólový střelec v klubové historii byl na světě. K tomu 47 asistencí a týmový bodový rekord se opět posunul blíž k hranici 100 bodů.

Ročník 1981-82 odehrál drobný centr v lajně s Ryanem Walterem a Chrisem Valentinem. Spolupráce jim šla náramně k duhu. Maruk nasázel 60 branek, výkon, který z čela klubových statistik vymazal až o více než čtvrtstoletí později Ovečkin (2007-08). Když k tomu připočteme 76 nahrávek, tak se dostaneme na 136 bodů. Obě tyto cifry na své pokořitele doposud čekají.

Maruk si v této sezóně zahrál i prestižní All-Star Game.

Na ligové úrovni se překonání šedesátigólové hranice setkalo s celkem vlažnou pozorností, neboť se všichni soustředili na fenomenálního Gretzkyho, který s 92 góly posunul hranice lidských schopností zase o kus výše.

Bohužel i přes gólové příspěvky Maruka (60) či Waltera (38), Gartnera (35) nebo mladého Carpentera (32) čekali Capitals marně na svou premiéru ve vyřazovacích bojích.

Dočkali se až v další sezóně. Maruk, i přes skvělé výkony, musel uvolnit místo elitního centra Bobby Carpenterovi, trojce draftu z roku 1981. Přesunul se na levé křídlo lajny, které velel Doug Jarvis, a na druhém křídle se proháněl Ken Houston. I přes pokles produktivity si houževnatý kníráč udržel svůj vysoký standard. 31 branek a 50 asistencí ho opět vyhouplo do čela klubové produktivity.

Fanoušci týmu z hlavního města se konečně dočkali. Jejich tým postoupil do play-off. Úvodní soupeř nemohl být těžší. Newyorští Ostrované byl tým šampiónů, nabitý hvězdami, mohl zkušenosti rozhazovat plnými hrstmi. Nováčka vyřazovacích bojů smetl ve čtyřech zápasech. I přes brzké vyřazení udělali Capitals z postupu do play off tradici, kterou porušili až v roce 1997.

K prvnímu postupu přispěl svou troškou do mlýna také Kladeňák Milan Nový, který tehdy odehrál svou jedinou sezónu v nejslavnější lize světa s bilancí 73 zápasů, 48 bodů (18+30).

Pro Maruka to byla labutí píseň v modro-bílo-červeném dresu Capitals. Přišla výměna do Minnesoty, kde nastupoval ve třetí lajně s odpovídajícím časem na ledě. Produktivita šla pochopitelně prudce dolů. I tak sázel po další čtyři sezóny mezi 16-21 brankami ročně.

Další zranění kolene mu defacto ukončilo kariéru.

Celková bilance v nejlepší hokejové lize 888 zápasů a 878 bodů (356+522).

Výmluvnější je statistika z pěti sezón ve Washingtonu: 343 zápasů, 431 bodů za 182 gólů a 249 nahrávek.

