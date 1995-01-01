Demko je opět zraněný, tentokrát na dva až tři týdny

16. listopadu 14:28Adam Čuba
Trable se zraněnými hráči ve Vancouveru stále neberou konce. Trápící se celek tentokrát (opět) přišel o gólmanskou jedničku – Thatcher Demko laboruje se zraněním v dolní části těla.
Demko vynechal už tři utkání na začátku listopadu, tehdy z blíže nespecifikovaných důvodů. Hlavní trenér Vancouveru Adam Foote následně prohlásil, že Demko měl pauzu, ve které „se o sebe staral,“ čímž naznačil, že by si jeho gólman číslo jedna mohl odpočinout v souvislosti s našlapaným programem základní části NHL, zda v tom ale hrálo roli i nějaké zranění už neuvedl.
Následně se rodák z amerického San Diega vrátil do brány v úterý, kdy od Winnipegu dostal v první třetině tři góly z osmi střel a do zápasu se už nevrátil. Nyní vyšlo najevo, že ho trápí zranění v dolní části těla, které jej vyřazuje na dva až tři následující týdny, přičemž ale nijak nesouvisí s jeho už zmíněnou absencí na začátku měsíce.
Doplňme, že Demka zranění trápí dlouhodobě, třeba loni zvládl odchytat jen třiadvacet duelů, z nichž deset vyhrál. A o moc lepší to nebylo ani roky předtím, maximem amerického brankáře bylo 64 zápasů v sezoně 2021/22, pak šel ještě jednou na padesát duelů, jinak se ale pohybuje na slabých třiceti startech na sezonu.
No, takže když v noci Vancouver hrál s Carolinou, do prostoru mezi třemi tyčemi musel Kevin Lankinen a na střídačku mimochodem Čech Jiří Patera. Lankinen dělal co mohl, čelil osmatřiceti střelám a pomohl svému týmu vydolovat bod, každopádně z výhry se po gólu Sebastiana Aha v poslední minutě prodloužení stejně radoval soupeř – 4:5pp.
Vancouver tedy prohrál potřetí v řadě a počtvrté z pěti posledních duelů. Z utkání navíc v úplném závěru třetí třetiny odstoupil po nehezkém ataku soupeře Filip Hronek, který tak může doplnit sestavu týmových marodů... Kosatkám zkrátka v úvodu sezony není přáno ze všech stran. Teď budou navíc muset spoléhat na Lankinena, který hraje za Canucks druhým rokem. Loni se do branky (právě v souvislosti se zraněnými Thatchera Demka) postavil jednapadesátkrát, přičemž úspěšnost zákroků vyšponovat těsně nad devadesát procent, letos chytal desetkrát (88.6%).
