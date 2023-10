Déle, než se čekalo. Fabbri skončil opět na marodce

Zdraví Robbyho Fabbriho je křehké, to se ví po celou jeho kariéru a je to skutečná Achillova šlacha tohoto kanadského útočníka. Když je zdravý a schopný hrát, patří k oporám, což se ale poslední dobou děje málokdy. Ke smůle Fabbriho i celého Detroitu se v tomto trendu pokračuje i na začátku nové sezony, kdy Kanaďan opět skončil na marodce.

Fabbri stihl v novém ročníku odehrát pouze zápas s New Jersey na samém začátku sezony. Jeho Red Wings utkání prohráli, přičemž nepomohl ani gól, jehož rodák z Mississaugy dosáhl. A aby toho nebylo málo, právě v tomto utkání se Fabbri zranil.

Původně se předpokládalo, že sedmadvacetiletý hokejista vynechá jeden, nebo dva zápasy. Realita je ale zcela jiná a Fabbri zmešká pravděpodobně celý měsíc.

„Trochu víc jsme jeho stav zkoumali pomocí lékařských testů, bude mimo měsíc. Z tréninku jsme odcházeli hodně zklamaní,“ podotkl hlavní trenér Derek Lalonde, jenž zároveň upozornil, že jeho současné zranění v dolní polovině těla není stejné jako zranění kolene, jenž Fabbriho vyřadilo ze hry na konci minulé sezony.

Stav jeho svěřence přitom nevypadal až tak vážně. Spíš naopak. „Po zápase s New Jersey se byl rozbruslit. Skoro jsme ho pak další den nasadili do zápasu. Vypadalo to na krátkodobý problém, ale jak se to v průběhu týdne nelepšilo, tak se udělaly nějaké větší testy, při kterých se objevilo něco, co se doktorům nelíbilo,“ dodal Lalonde.

Byť konkrétní nechtěl trenér Detroitu být, problém ve spodní polovině těla dělá týmovým lékařům starosti. Ačkoliv to tentokrát nevypadá na zranění kolene, Fabbri během kariéry právě s kolenem marodil už třikrát, přičemž se jednalo o vážnější zdravotní problémy.

I proto Fabbri odehrál v minulé sezoně jen 28 zápasů, a i proto od začátku svého angažmá v dresu Rudých křídel, kam přišel v sezoně 2019/20 ze St. Louis, vynechal hned 40 % zápasů svého týmu. Což je skutečně obrovská porce zápasů, o které jej připravila neustálá zranění.

Obavy, na kolik zápasů bude Fabbri limitován v sezoně 2023/24, jsou tedy na místě a opatrnosti vedení Red Wings se nelze divit.

