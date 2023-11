Dej gól! Ne, ty ho dej! Aneb jak Pastrňák dopřál Coyleovi hattrick

David Pastrňák hraje ve velké pohodě. Body sbírá jako na běžícím pásu, góly jakbysmet. V noci mohl mít ještě o jeden víc, ale jak už po několikáté ukázal, srdce má na dobrém místě. Svému spoluhráči totiž dopřál hattrick.

Charlie Coyle je dlouhodobou součástí Bruins. Není tolik vidět, zářivou hvězdou nikdy nebyl, ale poctivým pracantem a příkladným spoluhráčem ano.

Odráží se to na jeho bilanci. V noci se posunul na hranici 150 branek a 250 asistencí. "Je to fajn pocit," řekl Coyle. "Byl jsem na konci mnoha dobrých akcí a přihrávek, někdy to tak prostě je. Pěkně jsem to zaokrouhlil, až mám pocit, že je to tak trochu jako odškrtnout si první gól."

Coyle ví, že jeho střelecké schopnosti jsou součástí jeho hry a jeho vlivu na celý tým. A to dlouhodobě.

"Vždycky můžu být lepší," řekl Coyle novinářům po svém výkonu. "Člověk se snaží být lepší. Někdy děláte správné věci a jste za to odměněni. Někdy je to naopak. Vždycky se snažím být lepší. Vždycky do sebe hustím, abych více střílel a dostával se do míst, odkud padají góly."

A teď už také ví, jak padají hattricky. A to i díky Davidu Pastrňákovi. Oba hráči ujížděli sami na prázdnou klec a puk na holi měl ve středním pásmu Coyle. Už tam mu český útočník naznačoval, ať dá gól.

Coyle ale přihrál, na což Pastrňák nechtěl přistoupit. Jednoduše Coyleovi zase nahrál. Chtěl totiž, aby si jeho spoluhráč připsal první hattrick v NHL. Ostatně, podívejte se sami.

David Pastrnak signaled to Charlie Coyle not to pass to him because he wanted Coyle to complete the hat trick ???????? pic.twitter.com/Hl0Pk54BdT — Gino Hard (@GinoHard_) November 10, 2023

„Řval na mě, ať střílím. Jsem rád, že to klaplo,“ radoval se Coyle.

„Je velkou součástí našeho týmu. Je zvyklý úplně na všechno, hraje za všech okolností. Jsem za něj a za to, že dal hattrick, rád,“ usmíval se po zápase Pastrňák, který se v utkání gólově prosadil jednou.

