Definitivní konec! Lucic věsí brusle na hřebík

8. června 9:20David Zlomek
Milan Lucic končí. Chlap jako hora, který léta naháněl hrůzu celé NHL, definitivně pověsil brusle na hřebík. Po sedmnácti sezonách plných drtivých hitů, bitek i důležitých gólů se jedna z nejvýraznějších tváří ligy odebírá do hokejového důchodu.
Ranař s balkánskými kořeny za sebou zanechává odkaz, který budoval napříč štacemi v Bostonu, Los Angeles, Edmontonu a Calgary. Během úctyhodných 1177 zápasů nastřádal na silového útočníka parádních 586 bodů za 233 gólů a 353 asistencí. Jeho jméno ale navždy zůstane vyryto do historie především díky roku 2011, kdy jako klíčový článek mašiny jménem Boston Bruins zvedl nad hlavu Stanley Cup.
Sám Lucic se při svém loučení ohlížel za uplynulými roky s obrovskou pokorou. Prostřednictvím hráčské asociace upřímně přiznal, že při zpětném pohledu cítí obrovskou vděčnost. Dokázal si totiž splnit svůj životní sen o dráze profesionálního hokejisty, který navíc vyvrcholil právě památným tažením s Medvědy.
Speciální poděkování směřoval pochopitelně na adresu Bruins. Slavné organizaci poděkoval za to, že mu dala šanci nakouknout do velkého hokeje a vštípila mu sebevědomí potřebné k tomu, aby jako hráč neustále posouval své vlastní limity.
Kruh se symbolicky uzavřel v sezoně 2023/2024. Lucic se tehdy vrátil tam, kde to všechno začalo, oblékl znovu dres Bostonu, ale do statistik si připsal už jen poslední čtyři starty. Nyní se opona za jeho kariérou zatáhla definitivně poté, co v této sezoně ještě zapsal pět startů za farmu St. Louis a dalších 26 v nejvyšší britské lize.