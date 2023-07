Defenziva v Nashvillu. Přivede Trotz obránce z Caroliny?

Obrana Nashvillu potřebuje před nadcházející sezónou údržbu. A to generální. Vědom si toho je protřelý stratég Barry Trotz a i ten nejposlednější tamní fanoušek.

Ačkoliv obrana Preds v loňském ročníku obsadila lichotivou 12. příčku co do počtu inkasovaných gólů na zápas, tato statistika může být v jejich případě zavádějící. Nebýt brankáře Juuse Sarose, umístila by se totiž zřejmě blíže ligovému chvostu.

Zmiňovaný GM Trotz, jemuž oficiálně započalo funkční období 1. července, neztrácel čas. Při otevření trhu s volnými hráči byl mimořádně aktivní, když do mužstva přivedl útočníky Ryana O’Reillyho, Gustava Nyquista a beka Lukea Schenna. Těmito třemi podpisy zcela změnil předpoklad, který měl za to, že nadcházející sezóna bude v podání Predátorů bez ambicí, zaměřená výhradně na vývoj mladých hráčů. Nový manažer totiž podepsal velmi specifické veterány, kteří dopomohou ke konkurenceschopnosti a zároveň pomohou hráčům, jako je Cody Glass, Phil Tomasino či Luke Evangelista k rozvoji jejich kariér.

Není to tak, že by snad Predators neměli dobré defenzivní hráče. Po odchodu Mattiase Ekholma do Edmontonu a při zranění Romana Josiho či Alexandrea Carriera se jim však v závěru uplynulé sezóny nedařilo najít správné spolehlivé obranné dvojice.

Tyson Barrie se sice ukázal jakožto kvalitní posila, přesto se v Tennessee hlasitě volá po příchodu ještě jedné akvizice do obrany. Konkrétně je zmiňován kupříkladu Brett Pesce z Caroliny, kterému příští rok končí kontrakt a k podpisu nového se zatím ani jedna ze stran nemá.

Spojení kapitána Josiho s takovýmto defenzivním specialistou by mohlo být zajímavé. Stačí si vzpomenout, jak vedle něj pookřál Brady Skjei, s 18 brankami loni čtvrtý nejlepší střelec Hurricanes. Pesceho angažování by jednoduše zadní vozbu Predators notně vyztužilo.

Jen tak na okraj - Pesce nedávno změnil zastoupení. Jeho novým agentem se stal Judd Moldaver - toho času též zástupce Romana Josiho.

Na druhou stranu, soupiska Predátorů čítá řadu solidních hráčů do obrany včetně těch čerstvě podepsaných - Lukea Schenna a Jakea Livingstonea.

Prvně jmenovaný se stal vůbec první posilou, kterou Trotz po svém návratu do Nashvillu přivedl. „Hrál se špičkovými obránci,“ říká Trotz na jeho adresu. „Máme v Romanovi (Josim, pozn. autora) jednoho z nejlepších zadáků na světě a já nechci vidět, že dostává nějaké velké hity. Luke se určitě postará, aby se tak nedělo.“

Příchod Pesceho by dozajista zamíchal kartami. S přihlédnutím k očekávanému progresu mladých junáků Livingstoneovi, Carrierovi nebo Spenceru Stasneymu, by se ale jeho pořízení dost možná jevilo jakožto kontraproduktivní.

Na druhou stranu, Trotz již prokázal, že se nebojí být aktivním a agresivním funkcionářem…

Share on Google+