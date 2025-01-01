Debut proti Crosbymu, pak Ovečkin. Schaefera čeká křest ohněm

5. září 9:30David Zlomek
Osmnáctiny oslaví s vědomím, že stojí na začátku kariéry, o jaké sní každý hokejista. Matthew Schaefer, jednička draftu 2025, se chystá na svůj první kemp New York Islanders a přiznává, že ho čeká dřina. „Nic nedostanete zadarmo. Musíte si to vybojovat,“ řekl na Rookie Showcase ve Virginii. „Chci si místo v týmu zasloužit. Bude to trvat, ale jsem připravený. Nemůžu se dočkat, až kemp začne.“
Schaefer má za sebou sezonu plnou kontrastů. V dresu Erie Otters v OHL stačil odehrát jen sedmnáct zápasů, než mu zlomená klíční kost na juniorském mistrovství světa v Ottawě stopla ročník. I tak v těch duelech posbíral sedm gólů a 22 bodů, což ukazuje, jak výrazně dokáže ovlivnit hru. V reprezentačním dresu přidal branku a dvě asistence. Zranění už je minulostí, od května má povolený plný kontakt.
Léto strávil po boku ostřílených veteránů – trénoval s Nazemem Kadrim, Seanem Monahanem nebo Scottem Laughtonem. „Mají obrovskou pracovní morálku a já se snažil nasát co nejvíc,“ popisoval Schaefer. „Když proti nim jdete do cvičení jeden na jednoho, nutí vás to být lepší. Oni chtějí každý souboj vyhrát a já se učím, jak jim to překazit. Je to skvělé.“
Pokud si vybojuje místo v sestavě Islanders, čeká ho 9. října křest ohněm – debut na ledě Pittsburghu proti Sidneymu Crosbymu. A hned o dva dny později domácí duel s Alexandrem Ovečkinem. „Pittsburgh je kousek od Hamiltonu, odkud pocházím, i od Erie, kde jsem hrál. Už mi spousta lidí říkala, že přijedou,“ usmál se Schaefer. „To jsou zápasy, ve kterých chcete být. Ale pořád je přede mnou hodně práce, musím přesvědčit trenéry, že patřím do sestavy od prvního dne.“
Pro Islanders by Schaeferův rychlý start znamenal obrovskou injekci optimismu. Organizace v posledních letech spoléhala spíš na defenzivní stabilitu než na hvězdné mladíky, ale první celková volba draftu přináší očekávání i tlak. V New Yorku dobře vědí, že každý krok osmnáctiletého obránce bude pod drobnohledem.
„Když jste jednička draftu, všichni čekají, že okamžitě zazáříte,“ připustil Schaefer. „Ale já vím, že cesta je dlouhá. Chci pracovat každý den, abych si zasloužil důvěru. Mým cílem je být na soupisce na úvodní zápas. To je teď jediná věc, na kterou myslím.“
