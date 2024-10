Debut Macklina Celebriniho: Radost i smutek, naznačený potenciál

Nebyl to debut z říše snů, jako když jednička draftu 2016 Auston Matthews zdecimoval na úvod sezóny v říjnu 2016 Ottawu čtyřmi zásahy. I tak šlo ale o velmi důstojný vstup do nejlepší soutěže světa. První hvězda utkání, první dva body do statistik.

Bohužel jen osobních.

Celkově to byl pro Sharks hodně nepříjemný zápas. Když přijdete o jednogólové vedení v poslední minutě základní hrací doby a v první minutě prodloužení padnete, bolí to.

Hostující Blues obraceli dokonce třígólovou ztrátu, prohrávali už 4:1. To všechno ve třetím dějství. Jednou přesnou trefou se na zvratu podílel i defenzivní specialista Radek Faksa, který tak ozdobil premiéru v novém dresu gólem.

Fanoušci nicméně neodcházeli ze zápasu úplně zklamaní. Po bídné loňské sezóně jsou hladoví a vděční za jakýkoli náznak naděje. Ten dostali. Jednička draftu Macklin Celebrini ukázal davu, že se lidé v San Jose mají na co těšit.

Na první trefu čekal osmnáctiletý rodák z kanadského Vancouveru jen sedm minut a čert to vem, že při ní měl velkou kliku. Po efektní přihrávce z otočky trefil brusli bránícího hráče, od které se puk odrazil do sítě. Ještě do první sirény měl na pažbě i asistenci, když po jeho krásné příhře zpoza brány skóroval Tyler Toffoli.

„Jsem rád za první branku i nahrávku, ale prohráli jsme, takže je to na nic,“ řekl mladík.

Trenér Ryan Warsofsky byl s výkonem útoku Eklunda, Celebriniho a Toffoliho spokojený. Hra vycházející hvězdy? Rovněž v pořádku, i když mezery jsou pořád zřejmé.

„Byl dobrý, velmi dobrý. Už v kempu jsme viděli, že je živý, má vysoké hokejové IQ, umí dělat věci rychle a chce něco předvést každé střídání. Samozřejmě, body jsou jedna věc, ale musí se naučit určité věci při hře bez puku, což platí pro něj i Willa Smithe. Nicméně myslím, že byli ve svém debutu velmi solidní,“ shrnul kouč v obsáhlém rozhovoru pro Mercury News.





