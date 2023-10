Debut a gól! Carlsson zažil i přes prohru magickou noc

Debut Connora Bedarda i Adama Fantilliho se obešel bez gólu. To Leo Carlsson, dvojka letošního draftu, se radoval hned při svém debutu. Jeho Anaheim sice prohrál, ale na zápas proti Dallasu mladý Švéd nikdy nezapomene.

Carlsson, osmnáctiletý útočník, kterého si Anaheim vybral v červnu jako druhého hráče v pořadí, nastoupil na led Honda Center za jásotu publika, které se těšilo na začátek nové éry po pěti sezonách bez play off v řadě.

Carlssonův výkon se v průběhu zápasu zlepšoval, a když sebejistě vstřelil svůj první gól po přihrávce Troye Terryho, jásot se změnil v ovace ve stoje. Carlsson se stal druhým nejmladším hráčem v historii Ducks (18 let a 297 dní), který skóroval při svém debutu v NHL.

"První dvě střídání jsem byl trochu nervózní, hodně opatrný," řekl Carlsson po utkání. "Pak už to bylo dobré, i když se mi v druhé třetině tolik nedařilo. Zbytek byl ale dobrý."

Švédský útočník si musel vinou drobného zranění na debut počkat, nicméně byla to jen otázkou času. Už na tréninkovém kempu totiž hrál výraznou roli, kterou by si měl přenést i do NHL.

"Nevypadal, že by mu bylo osmnáct let a hrál svůj první zápas v nejlepší lize světa," smekl před spoluhráčem Terry. "Nemám pocit, že by se o jeho bruslení při draftu moc mluvilo, ale jeho rychlost je fenomenální na to, jak je velký. K tomu je nesmírně šikovný a inteligentní. Jako křídlu mi usnadňuje život. Ale nekladu na něj příliš velký tlak. Jsem moc rád na to, jak mu vyšel první zápas. Je to výjimečný hráč. Opravdu není nic, v čem by nebyl dobrý."

Carlsson, jehož z tribuny sledovali jeho rodiče, se okamžitě ujal role centra první lajny Ducks, po jeho boku nastoupili Terry a Trevor Zegras. Urostlý útočník vypadal, i přes svá slova o nervozitě, od úvodního střídání v klidu, ale také nebezpečně. Klid na puku doplňoval skvělým bruslením.

"V první třetině byl trochu nervózní, šlo to vidět, ale pak se začal zvedat," řekl trenér Cronin o výkonu své vyrůstající hvězdy. "Nějakou dobu nehrál, takže se mu musí nechat, že nastoupil proti favoritovi Stanley Cupu a obstál. Dallas má zatraceně silný tým. Jak zápas pokračoval, byl stále lepší a lepší."

