Debrusk o konfliktu Petterssona a Millera: Fungoval jsem skoro jako prostředník

31. srpna 8:00Vladimír Vykoukal
O atmosféře mezi Eliasem Petterssonem a J.T. Millerem se toho napsalo už hodně. Není žádným tajemstvím, že tyto dvě hvězdy Vancouveru se vzájemně úplně nemusely. Celá situace v minulé sezoně vyvrcholila trejdem J.T. Millera do New Yorku Rangers. Teď se o jejich sporu rozmluvil i jejich spoluhráč Jake Debrusk.
„Do Vancouveru jsem přišel teprve před loňskou sezónou, takže nevím úplně všechno. Nebyla to pro mě lehká situace,” svěřil se Debrusk pro Edmonton Journal. „J.T. mě párkrát pozval na večeři k sobě domů, zejména na začátku mi hodně pomohl. Mám k němu hodně blízko. Stejně tak mám ale blízko i k Eliasovi. Seděl jsem vedle něj v kabině a trávili jsme spolu čas i mimo led. Došlo to až do bodu, kdy jsem prakticky fungoval jako takový prostředník mezi nimi.”
Jak je známo, J.T. Miller byl nakonec vytrejdován do Rangers. „Jemu a jeho rodině upřímně přeji hodně štěstí, vždy se ke mně chovali dobře a pomohli mi. Pro mě, a celý náš tým, to je náročné. Chtěl jsem s ním hrát déle, je to skvělý hráč. Ale není to něco, co bych mohl ovlivnit. Trejdy se dějí pořád, takový je hokej. Byla to celkově velmi zvláštní situace,” přiznal Debrusk.
Neideální atmosféra uvnitř týmu se projevila i na výsledcích Canucks. V průběhu sezony předváděli nevyrovnané výkony a nakonec se ani nedostali do play-off. Hodně se trápil právě i Elias Pettersson, který nastřílel jen patnáct gólů. To je na hráče s tak vysokým kontraktem prostě málo.
Největší otazník před novou sezónou Vancouveru tak visí nad otázkou, zda tato švédská hvězdička dokáže naplno projevit svůj střelecký potenciál. Pomoci by mu k tomu měli právě Jake Debrusk nebo nově příchozí Evander Kane. A atmosféru v týmu by měl uklidnit nový hlavní kouč Adam Foote. Odrazí se Canucks pod novým trenérem zpět k zlepšujícím se výkonům?
