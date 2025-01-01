DeBoer o kritice Oettingera: Vinu za naši prohru nenese jen jeden hráč. Měl jsem to říct jasněji

16. září 11:00Vladimír Vykoukal
Incident z posledního play-off, kdy hlavní trenér Dallasu Peter DeBoer v pátém zápase série proti Edmontonu odvolal po dvou rychle inkasovaných gólech brankáře Jakea Oettingera a následně ho kritizoval i na tiskové konferenci, způsobil napříč NHL velký rozruch. DeBoer nakonec kvůli sporům v kabině musel u týmu skončit. Teď se poprvé o celé situaci rozpovídal v rozhovoru pro NHL.com.
Dallas se letos už potřetí za sebou dostal do finále Západní konference a i potřetí právě v tomto kole jeho cesta za Stanley Cupem skončila. Hrál se pátý zápas play-off série mezi Dallasem a Edmontonem. Oilers v sérii vedli 3:1 a hned na začátku se dostali do rychlého dvoubrankového vedení. V tu chvíli se trenér Dallasu Peter DeBoer rozhodl vystřídat do té doby jasnou brankářskou jedničku Jakea Oettingera. Nutno dodat, že Oettingera za první dva góly Edmontonu jen těžko mohl někdo vinit.
„Cítil jsem, že jsme se už potřetí dostali do stejného bodu. Bylo na nás znát určité poraženectví. Cítil jsem to na týmu a cítil jsem to i na sobě na střídačce. A v tu chvíli použijete jakýkoliv nástroj, který máte k dispozici, abyste se z toho stavu pokusili tým vytrhnout. A já se rozhodl vystřídat brankáře,” vysvětloval DeBoer.
Svých následných kritických slov na tiskové konferenci ovšem zkušený trenér litoval: „Když se po zápase na tiskové konferenci všechny otázky týkaly Jakea, měl jsem to usměrnit jinam a zdůraznit, že to nebylo jen o něm, ale o nás všech. My - a zdůrazňuji slovo my - jsme tu práci nedotáhli. Byli jsme v sérii, kdy jsme v třetím kole s Edmontonem prohráli šest z posledních sedmi zápasů od roku 2024. A já tehdy řekl, že on prohrál šest ze sedmi. Jenže to nebylo jen o něm. Bylo to o nás všech. Vinu nenese jen jeden hráč. To jsem měl říct jasněji.”
„Za to, že jsme znovu selhali a proti Edmontonu vypadli, neseme odpovědnost všichni. A začíná to u mě. Bylo to na mně, na všech trenérech, na všech hráčích, na celé organizaci. Všichni jsme se na té prohře podíleli. Vinu nenese jen jeden hráč,” upřímně přiznal DeBoer.
„Nakonec celá situace bohužel vyzněla negativně vůči Jakeovi. To mě mrzí, já s ním měl dobrý vztah. Po mém konci v Dallasu jsme se setkali a on ví, jak moc ho respektuji, ať už jako hráče, tak jako člověka. A během play-off jsem několikrát řekl, že bez něj bychom se nikdy nedostali tak daleko,” připomněl Deboer. Jeho omluvu na dálku přijal i Jake Oettinger: „Jsem rád, že to takto řekl. Myslím si, že to trefil přesně.”
DeBoer je tedy na začátku nové sezony po dlouhé době bez angažmá v NHL, čeká ho ale jiná výzva. Na olympiádě totiž bude plnit roli asistenta v týmu Kanady. „Hned po mém konci v Dallasu mi volali hlavní trenér Kanady Jon Cooper a generální manažer reprezentace Doug Armstrong. Oba mě utvrdili v tom, že se mnou počítají, a že na tom můj odchod z Dallasu nic nemění. A na jednu stranu vlastně byli i rádi, protože oba jsou zaměstnáni v NHL a přípravě na olympiádu se teď nemohou věnovat naplno. To já můžu a těším se na to. Reprezentovat mou rodnou zem na olympiádě bude neskutečné,” hlásí Peter DeBoer.
