Debakl pro Tryskáče, kosmetický ústupek od Samberga? Proč Winnipeg utratil sedminásobek

Šest milionů dolarů ročně. Takovou cenovku si nalepil pro arbitráž Dylan Samberg. Sebevědomou, byť jistě ne nějak megalomansky přemrštěnou. Jets chtěli jít před nezávislého soudce s návrhem, že si Samberg podle nich zaslouží 2,5 milionu dolarů za sezonu. Což byl tedy pořádný „podstřel“... Nešokovalo, že arbitr nakonec rozhodovat nemusel. Co překvapilo, na první dobrou, byla suma, jakou GM Kevin Cheveldayoff nakonec kanadskému bekovi nabídl.

17,25 milionu dolarů na tři roky.

Stropová zátěž jen o 250 tisíc dolarů nižší, než si přál Samberg.

Bezprecedentní záležitost.

Vždyť to většinou bývá tak, že se veřejně známé představy obou stran přihlášených ke slyšení střetnou někde zhruba uprostřed.

Ať už díky vzájemné dohodě, případně soudcovým rozhodnutím (takovému verdiktu občas předchází nepěkné slovní přestřelky a tahanice, které mohou vyústit až v pláč – švédský gólman Tommy Salo právě zaškytal).

Jenže tentokrát nedošlo z hlediska výše gáže ke kompromisu. Alespoň při pohledu z rychlíku.

Suma je prakticky totožná se Sambergovými požadavky.

Proč? Cheveldayoff se mu nerozhodl vyjít vstříc kvůli ryzí velkorysosti. Ne, jde o výsledek pragmatického uvažování. Klíčem k pochopení je délka smlouvy. Samberg mohl odejít od arbitráže s ročním kontraktem, po kterém by se potenciálně stal UFA.

Neomezeně volným hráčem s plným právem bezplatně odejít kamkoliv.

Tohle riziko Cheveldayoff podstupovat nechtěl. Na to si obránce, který vyniká při střežení soupeřů a navrch umí skvěle rozehrát i vyvézt puk, aniž by kupil zbytečné ztráty, příliš považoval. Na to je Samberg pro ambice vítěze poslední základní části příliš důležitý.

A tak zkušený GM akceptoval, prakticky stoprocentně, jeho představy o platu. Oproti původní částce, se kterou chtěl Winnipeg před soudcem operovat, tedy 2,5 milionu dolarů, se zavázal Sambergovi zaplatit téměř sedminásobek.

Výměnou za to, že se vzdá dvou let, kdy by potenciálně mohl být oním UFA.

Jsou to roky, kdy má hráč šanci na nejtučnější výdělky v kariéře.

A je klidně možné, že by si Samdberg mohl po další mimořádné sezoně (ročník 24/25 byl pro něj průlomový) říct i o víc než o šest „mega“. Zvlášť na hráčském trhu, napsáno s vědomím, že platový strop má dál strmě růst.

Místo toho zvolil jistotu, má na tři roky vyřešenou budoucnost a za pár let si může vyjednat životní pakt za ještě mnohem lepších podmínek.

Cheveldayoff mu sice na oko ustoupil, co se peněz týče, jenže si dobře spočítal, že je pro něj výhodnější podepsat Samberga teď na více sezon za „jeho pravidel“, než čelit možnosti, že o jednu z opor zbytečně přijde, nebo ji za pár měsíců bude muset dát o poznání větší balík.

Třeba Sambergovi jednou obří ranec nasype i tak.

Ale udělá to za přívětivějších podmínek – strop výrarzně stoupne, Samberg toho bude mít za sebou víc a ukáže, na co herně skutečně dlouhodobě má, nebo nemá, promění se a posunou potřeby i cíle kádru.

Pro aktuální situaci, kdy chtějí v Mannitobě dobýt Stanley Cup, se Cheveldayoffovi zkrátka hodí právě takový „deal“, který se Sambergem uzavřel. Alespoň mou optikou, a tak berte tento text s jistou rezervou, je to POHLED.

