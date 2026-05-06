Debakl odstartoval nálet do Dobeše. Lundqvist: Šok! Nemohu uvěřit tomu, že ten gól uznali

30. května 12:00Tomáš Zatloukal
Že po úvodním škobrtnutí Carolina míří k hladkému postupu v pěti zápasech? To bylo evidentní, do očí bijící, nevyvratitelné. A vysoce pravděpodobně by na tom nic nezměnilo ani neuznání úvodní branky v mači číslo 5. I tak je fér o selhání rozhodčích, ať už na ledě či těch u videa (Montreal si vzal trenérskou výzvu) mluvit. Protože ponechat trefu Taylora Hallu platnou, byla obří minela. Šokovala nejen Martina St. Louise, ale třeba i Henrika Lundqvista v televizním studiu.
O brankařině "něco málo" ví...
Henrik Lundqvist odchytal v NHL 887 duelů a mohlo jich být ještě víc, nezbrzdit švédského machra trable se srdcem. Je legendou gólmanského řemesla, vítězem Vezinovy trofeje.
Navíc inteligentním přemýšlivým typem.
Nelehko hledat někoho povolanějšího pro hodnocení ošemetných situací v brankovištích. A dost možná by napříště slušelo, kdyby videotým, který na dálku potenciální prohřešky proti regulím posuzuje, někým se zkušenostmi s gólmanské pozice disponoval.
The Habs initiated a coaches challenge for goalie interference...
— Gino Hard (@GinoHard_) May 30, 2026
But after a review, the goal STANDS ???????? https://t.co/hmr8rvSOm1 pic.twitter.com/t9mUS0OeNG
Protože vliv "náletu" Logana Stankovena do Jakuba Dobeše popsal Lundqvist tak, že zcela vysvlékl pro někoho na první pohled možná nepříliš znatelné pochybení arbitrů. Všech.
Lundqvist, kterého podpořil ve studiu TNT i Paul Bissonnette, byl věcný i poměrně emotivní. Příklad druhého: "Jsem tím šokován. Nemohu uvěřit tomu, že ten gól uznali. Ježkovy oči, fakt to nechápu, asi si potřebuju dát na chvilku pauzu. Štve mě to," rozohnil se.
Podstatnější je ovšem ona věcnost, expertní pohled: "Ta pravá noha (Stankoven narazil do Dobeše právě zprava) ovlivňuje v této situaci pro brankáře všechno. Jen díky ní dokážete udržet rovnováhu. Dobešovi do ní vrazili, tím pádem se dostal jeho levý beton do vzduchu a pod ním Taylor Hall poslal puk do sítě."
Jednoznačně nedovolené bránění gólmanovi.
"A všichni víme, jak je v takové partii první gól důležitý, jaký má vliv... Nemohu uvěřit, že to platilo," dodal Lundqvist.
Opět se tak otevřelo téma nekonzistentnosti ve verdiktech, když dojde na maskované muže.
Někdy jsou "kasaři" vyřazeni z akceschopnosti a gól je stejně uznán, jindy jsou sudí zase příliš úzkostliví. Vadí jim nepodstatný kontrkat. Nebo třeba fouknou do píšťalky příliš brzy, jako, nejen pro hlasitý zástup fanoušků Buffala, v případě odvolaného zásahu Sabres v "Game 7" s Habs.
Dobeš tak de facto zažil oba extrémy. Jeden mu pomohl do finále Východu, druhý z něj Montreal vyhnal.