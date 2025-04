De Haan vybouchnul! Posila Rangers chtěla promluvit, tiskový to zatrhl

Sezona New York Rangers pomalu končí, ale dusná atmosféra kolem týmu zůstává. Nejnověji se o svou frustraci podělil obránce Calvin de Haan, který od svého příchodu z Colorada odehrál za Rangers jen tři zápasy – a už osmnáctkrát po sobě byl zdravý, ale mimo sestavu.

Třiatřicetiletý bek dal v neděli novinářům najevo, že chce mluvit. Než skočil na led k tréninku, prošel kolem novinářů a dle Mollie Walker řekl něco ve smyslu: „Pobavit se o konci sezony? A co takhle o tom, jak se tady ke mně chovali? Úplně na ho*no!"

Nakonec si to po krátké debatě s klubovým PR týmem rozmyslel. Později situaci okomentoval na sociální síti X, kde bez obalu přiznal frustraci: „Řekl jsem to, protože jsem frustrovaný. Každý, kdo by tvrdil, že je v takové situaci spokojený, by lhal.“

De Haan naskočil do tří zápasů po přestupu z Avalanche, tým v nich získal pět bodů (bilance 2-0-1), on sám měl asistenci a +3. „Po těch zápasech jsem si myslel, že dostanu šanci. Pomohl jsem vyhrát? Možná. Možná ne. Ale vyhráli jsme a to se počítá,“ napsal.

Jeho slova nejsou ojedinělá. V této sezoně se k nespokojenosti s klubem veřejně vyjádřilo vícero hráčů – včetně bývalého kapitána Jacoba Trouby, druhého hráče draftu 2019 Kaapa Kakka nebo Jimmyho Veseyho. Všichni byli postupně z týmu vytrejdováni. Trouba odešel do Anaheimu, Kakko do Seattlu, Vesey do Colorada.

„Respektuju rozhodnutí trenérů, i když s nimi nesouhlasím. Jen je to těžké. Nejde mi o pozornost, jen jsem chtěl mluvit normálně s novináři, ne aby se to řešilo na sítích ještě dřív, než dojdu z ledu,“ vysvětlil de Haan.

Na rozdíl od jiných si ale nechce hrát na oběť. Přiznává, že chápe trend omlazování v lize a že s věkem klesá jeho role. Přesto věří, že má týmu co nabídnout. „Vím, že už nebudu hrát dvacet minut na zápas jako dřív, ale pořád si myslím, že v některých aspektech můžu být prospěšný.“

Rangers mají do konce sezony ještě dva zápasy (s Floridou a Tampou), ale o play-off už nehrají. Ačkoli de Haan zůstává profesionální, jeho jméno teď rozšiřuje seznam hráčů, kteří během tohoto ročníku nahlas mluvili o nepříjemnostech v klubu. Ten seznam už je příliš dlouhý na to, aby šlo jen o náhodu.

Po sezoně se stane nechráněným volným hráčem. O setrvání v New Yorku pravděpodobně neusiluje.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+