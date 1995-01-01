David Kämpf zůstává za mořem! Bude hrát s Chytilem a Hronkem

16. listopadu 1:06Jakub Ťoupek
Budoucnost Davida Kämpfa je vyřešena. Mistr světa z roku 2024 podepsal roční kontrakt s Vancouverem a potká se tak v týmu s dvojicí Filipů. Třicetiletý centr si přijde na 1,1 milionu dolarů a pokusí se získat smlouvu i na další sezóny.
Jméno českého útočníka bylo jedno z nejřešenějších v posledních pár dnech. V Torontu doslova odmítnul hrát na farmě, a nakonec se dohodnul na rozvázání smlouvy. Po pár hodinách od samotného rozvázání je ale jasno. David Kämpf bude oblékat dres Vancouveru Canucks.
„David je velmi spolehlivý two-way centr, který nás okamžitě posílí a dodá naší sestavě hloubku na pozici centra. Je dobrý na vhazování a oslabení, což jsou dvě oblasti, ve kterých náš tým aktuálně potřebuje posílit. Má vysoké hokejové IQ a věříme, že u nás rychle zapadne,“ komentoval příchod českého útočníka trenér Adam Foote.
O Kämpfa byl po konci v Torontu zájem i v Evropě, projevila ho i pražská Sparta. Setrvání v zámoří mu však dává mnohem větší šanci na olympiádu. „Myslel jsem si, že bude hrát NHL. Je to podle mě jednoznačně hráč NHL, ale vyvrbilo se to takhle,“ řekl kouč Rulík na nominační tiskovce před nedávnými Finskými hrami.
S kanadským klubem se dohodnul na jednoleté smlouvě v hodnotě 1,1 milionu dolarů. V organizaci Canucks tak rozšíří českou kolonii a připojí se ke dvojici Filipů. Kromě Chytila s Hronkem také v organizaci figuruje brankář Jiří Patera.
Celkem odehrál mistr světa z Prahy v nejlepší hokejové lize světa přes pět stovek zápasů. Draftován nebyl a do zámoří se přesunul z Chomutova, kde s hokejem začínal. Čtyři sezony působil v Chicagu, pak se přesunul do Toronta. Teď si do svého resumé připíše třetí štaci v NHL.
Pro Kämpfa je nyní hlavně důležitá herní praxe, díky které si může upevnit své místo v olympijské sestavě. Pro trenéra Rulíka může opět hrát stěžejní roli a pomoci českému výběru k úspěchu. Vancouveru pak pomůže na pozici centra, kde po zranění Chytila a nejistých výkonech Lukase Reichela svítí světlo naděje.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.