Datum návratu? Radši si ho nestanovuju, říká útočník Edmontonu

Zach Hyman zatím neví, jestli stihne začátek nové sezony NHL, nicméně doufá, že ano. Útočník Edmontonu stále nosí ortézu na pravé ruce po operaci zlomeného zápěstí, které si poranil v květnu během finále Západní konference po tvrdém hitu od Masona Marchmenta z Dallasu.

„Cítím se dobře, i když pořád mám nasazenou dlahu. Sundám ji za pár týdnů, což je skvělé,“ řekl novinářům. „Jsem pořád v rekonvalescenci, ale těším se, až zase naskočím na led.“

Hyman přišel o rozhodující zápasy série proti Dallasu a celé finále Stanley Cupu proti Floridě. Zápěstí si vykloubil a poškodil několik vazů, zákrok podstoupil na začátku června. Nyní zůstává opatrný, co se týče návratu.

„Nechci si stanovovat žádné datum. Když jsem si kdysi zranil koleno, udělal jsem tu chybu, že jsem si řekl, kdy chci hrát. A pak mě zklamalo, že to nevyšlo,“ přiznal. „Doufám, že budu připravený na úvodní zápas, ale nevím. Je to možné, ale uvidíme.“

Během finálových zápasů tak sledoval vše jen z tribuny a pocit bezmoci byl znát. „Bylo těžké do toho nezasáhnout. Když hrajete, necítíte stres. Ale když jen sledujete zápas, je to úplně jiný pocit, připadal jsem si jako manažer.“

Po dvou porážkách ve finále Stanley Cupu v řadě věří, že Oilers tentokrát zvládnou sezónu rozjet lépe. Loni totiž prohráli první tři zápasy a v říjnu se dostali jen na bilanci 6–7–1. Letos prý bude motivace ještě větší. „Máme tým, který to znovu dokáže.“

Na soupisce Edmontonu ale došlo ke změnám, odešli Corey Perry a Connor Brown. Nově tým posílili Andrew Mangiapane a Curtis Lazar. „V ideálním světě si přejete, aby všichni zůstali, ale takhle to ve sportu nefunguje,“ okomentoval to Hyman. „Už jsem v lize jedenáct let, vím, že se to děje. Perryho a Browna ale budeme postrádat.“

