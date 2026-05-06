Dáte si se mnou pivo? Sotva rozdýchal Bradyho výměnu, zamířil Big Walt do Síně slávy

24. června 16:00Tomáš Zatloukal
Na letošní Den otců jen tak Keith Tkachuk nezapomene. Vždyť byl během neděle vytrejdován jeho mladší syn Brady za tím starším - Matthewem, zlatí hoši z Milána spojili síly na Floridě. A byl to mimochodem právě on, bývalý vynikající power forward, kdo obeznámil nového Pantera o dokončení přestupu. V paměti ovšem bude muž přezdívaný Big Walt nosit také dvaadvacátý červen roku 2026, hned v pondělí totiž zažil telefonát, jehož téma si nechal 45 minut sám pro sobě. Musel se s tou úžasnou novinou sžít. A pak doma zavelel: Kdo si se mnou dá pivo?
Tkachuk měl pádný důvod k oslavě.
Co se přihodilo?
Na druhém konci drátu byli Mike Gartner a Ron Francis. Předseda Síně slávy a šéf její návrhové komise. "Páni, já nemám slov, to jsou neuvěřitelné zprávy, vážím si to ho. Je to u nás posledních pár dní pěkný kolotoč," odpověděl jim na informaci, že bude na podzim uveden mezi tu nejvybranější hokejovou smetánku.
Nebyl to žádný omyl, vždyť se Tkachuk, vítěz Světového poháru z roku 1996, těšil pověsti jednoho z nejlepších plejerů, na jaké se dosud nedostalo. Na kontě má 1065 bodů ze 1201 partií, 538krát v NHL skóroval. Z amerických rodáků byl plodnější už jen Mike Modano!
Tref zaznamenal Tkachuk víc než asistencí, což jen ilustruje jeho přímočarý styl. Na ledě pálil ostrými, opakovaně se přehoupl přes magickou metu padesáti tref. Obrázek o jeho hře pak dokreslují dvě tisícovky trestných minut. "Pojil v sobě důraz a střelecký kumšt," říká o něm Francis.
Ne, nejde o flegmatika, kterému se narodili rabiáti.
Brady i Matthew se hodně potatili. Zdaleka nejen vizáží. A teď si poprvé zahrají spolu i na klubové úrovni: "Jsou to nejlepší kamarádi, chtějí bok po boku bojovat o pohár, naštěstí se povedlo ten transfer zrealizovat, oba kluby našly cestu," říká Keith o svých potomcích.
Silnou story napsal i on. Dostat se do Hockey Hall of Fame? mimořádný počin. "Byl to pro naši rodinu senzační víkend," povídá pro NHL.com. "Řekl jsem o tom ostatním asi až po třičtvrtě hodině, bylo to pro mě tak emotivní, že mi bylo jasné, že sdělit jim vše rovnou, neustojím to."
Pro Tkachuka šlo o dokonalou tečkou za dny, které přinesly výjimečné události, včetně křtin novorozené vnučky Millie. (Prodloužený) Víkend měl být původně zasvěcen rodinné oslavě olympijského zlata a právě křtu. Nakonec těch motivací k veselí bylo víc...