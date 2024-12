„Dáreček“ od Kučerova. Tkachuk se svíjel v bolestech, Rusovi skončil zápas

Hvězda Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov způsobil na pondělním zápase proti Florida Panthers pořádný rozruch, když byl po tvrdém střetu koleno na koleno s Matthewem Tkachukem vyloučen z utkání. Incident, ke kterému došlo ke konci první třetiny, vedl k přezkoumání rozhodčími, kteří Kučerovovi udělili pětiminutový trest a trest do konce zápasu.

Tkachuk musel za asistence opustit ledovou plochu, což vyvolalo obavy z vážného zranění. Nicméně šok přišel, když se Tkachuk ve druhé třetině vrátil do hry. „To je prostě on,“ komentoval kapitán Panthers Aleksander Barkov. „Je úžasný. Nenechá se snadno sundat. Můžete na něj spoléhat. Je to opravdový bojovník.“

Trenér Floridy Paul Maurice souhlasil a ocenil Tkachukovu odolnost. „Věděl, že ho tým potřebuje zpátky,“ řekl. „Nebyl na sto procent, to je jasné. Ale našel způsob, jak se dnes zapojit, a za to si ho vážíme.“

Kučerov, který je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem NHL se 49 body ve 29 zápasech, ještě před svým vyloučením otevřel skóre zápasu a Tampa Bay vedla 3:0. Přestože přišli o svého nejlepšího střelce, dokázali Lightning přidat ještě jeden gól a zvítězili přesvědčivě 4:0.

Tkachuk, jenž má na kontě 35 bodů ve 30 zápasech a loni dovedl Panthers k zisku Stanley Cupu, svým návratem na led naznačil, že zranění nebude vážné. To by mohlo zmírnit případné následky pro Kučerova ze strany NHL Department of Player Safety. Přesto se očekává, že liga incident přezkoumá a pravděpodobně udělí Kučerovovi trest během vánoční pauzy.

Kučerov byl disciplinárně potrestán teprve podruhé v kariéře. Poprvé byl suspendován na jedno utkání během play-off v roce 2019 za nebezpečný zákrok na Markuse Nutivaaru.

Share on Google+