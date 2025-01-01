Daň za obětavost? Už se nejspíš nikdy nebudu cítit 100 % fit, říká Barzal

11. září 19:42Tomáš Zatloukal
Že by ho měla trápit distance, která ho dělí od účasti na olympijských hrách? Nepozvali ho do orientačního kempu, Kanada věří jiným koním. Jako ovšem uvádí zámořský web The Score, Matthew Barzal má jiné starosti. Smiřuje se s tím, že mu patrně dlouhodobě zůstanou následky po osudném zblokovaní střely ze sezony 2024/25.
Barzal?
Znamenitý tvůrce hry, mistr přihrávky.
Ale také hráč, co v minulém ročníku stihl jen 30 zápasů.
Zkraje února totiž dostal pukem do kolenní čéšky. A tu ránu cítí dodnes. "Když utrpíte zranění, jako je to moje, možná už se nikdy nebudete cítit stoprocentně fit," říká jeden z tahounů newyorských Islanders.
Svou pozornost místo na vrcholnou akci upíná na základní věci.
"Začal jsem přemýšlet trochu jinak. Cílím jednoduše na to stát se tím nejlepším hráčem, jakým můžu být," povídá jeden z předních nahrávačů své generace.
"V hlavě jsem se dostal do bodu, že se těmi zdravotními trably netrápím. Oprostil jsem se od toho. A naplno se soustředím na to, abych ve zbylých šesti letech svého kontraktu hrál, jak nejlépe dovedu," dodává.
Cítí, že ho koleno limituje. Ale snaží si to nepřipouštět.
Pro Ostrovany bude klíčové, aby dozvuky zranění citelně nesrážely Barzalovu výkonnost. Obzvlášť po březnovém odchodu Brocka Nelsona. Kvalitou patří méně věhlasný z newyorských klubů spíše do podprůměru.
Barzal na půl plynu? To by byla rána z milosti pro konkurenceschopnost Royovy skvadry.
