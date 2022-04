Dalších sedm zápasů! Newyorské derby i Hagel proti svým

Dalších sedm utkání je na programu v noci na sobotu. Tahákem večera je rozhodně newyorské derby, které dlouhodobě lépe vyznívá pro Islanders. Kromě toho si zopakujeme duel mezi Seattlem a Vegas, Oilers pak přivítají Blues. A co dál?

V soubojích o New York mají v poslední době lepší bilanci Islanders. A to i v letošní sezoně, ve které jsou jejich rivalové z Manhattanu lepší. Nic na plat, Panarin a spol. na Isles jednoduše neumí. Překazit špatnou sérii budou moci i díky novým posilám, jež se zatím v New Yorku uvedly skvěle.

Nevyzpytatelné Buffalo doma přivítá Nashville. Ten si nemůže dovolit nic podcenit, situace v Západní konferenci je totiž stále zamotaná. Kdyby přišla série proher, nemuseli by se Preds do play off dostat. To Buffalo nemá co ztratit – a také tak hraje. Někdy to vyjde, někdy ne.

Nedlouho po své výměně se proti svému bývalému týmu postaví Brandon Hagel. Do Tampy totiž přijede Chicago. To dostalo v noci na pátek lekci od Floridy, Bobrovskij Toewse a spol. vynuloval. Blesky zahnaly horší formu třemi výhrami v řadě.

Dva souboje outsiderů budou patřit k těm méně zajímavým utkáním. Detroit totiž doma přivítá Ottawu. Arizona, které do konce sezony bude chybět nejlepší střelec Keller, vyzve Anaheim, jenž prohrál jedenáctkrát za sebou.

Důležité body pro play off bude chtít ukořistit Vegas v Seattlu. To se mu už jednou povedlo, a sice před pár dny. Rytíři vyhráli 3:0. Velkou bitkou bude i duel Edmontonu se St. Louis.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+