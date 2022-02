Další změna v All-Star Game! Chybět bude jedna z největších hvězd

Utkání hvězd už je za rohem - tento rok se bude konat v T-Mobile Aréně v Las Vegas. Zdálo se, že už k žádným hráčským změnám nedojde, avšak ve středu přišla zpráva z Washingtonu, že tamní hvězda Alexandr Ovečkin absolvoval pozitivní test na covid-19. Šestatřicetiletý kapitán Capitals tak bude kromě zápasu proti Oilers chybět i ve víkendovém programu.

Už dříve bylo avizováno, že se do utkání hvězd nezapojí nominovaný obránce Adam Fox a útočníci Drake Batherson společně s Nathanem MacKinnonem. Jejich absence je dána zraněními, která se udála v posledních dnech.

Místo Adama Foxe se za Metropolitní divizi představí Jevgenij Kuzněcov, v Atlantické divizi za Drakea Bathersona zaskočí Brady Tkachuk a za Centrální divizi bude místo Nathana MacKinnona bojovat Roman Josi.

K těmto třem ve středu vinou pozitivního testu na covid-19 přibyl také Alexandr Ovečkin, který byl už poosmé vybrán, aby se víkendového programu v rámci utkání hvězd zúčastnil. Zkušený ruský útočník měl být navíc kapitánem Metropolitní divize, kapitánské céčko za něj převezme Claude Giroux.

Ovečkin zažívá opravdu výjimečný ročník, když i v pokročilejším věku ukazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Ruský kanonýr je s devětadvaceti góly společně s Austonem Matthewsem třetím nejlepším střelcem aktuální sezóny. O tři branky více má Leon Draisatl a střeleckým králem je prozatím trochu překvapivě Chris Kreider, který se trefil už třiatřicetkrát. Kromě ruské mašiny se All-Star Game zúčastní všichni zmínění kanonýři.

Kromě třetího místa v tabulce kanonýrů zaujímá Ovečkin také páté místo v kanadském bodování současného ročníku, když jej zdobí bilance 29+29. Pokud si šestatřicetiletý útočník uchová současnou formu, tak by měl bez větších potíží popáté v kariéře dosáhnout na hranici sta kanadských bodů v základní části. Naposled se mu to povedlo v ročníku 2009/2010.

Capitals budou mít v Las Vegas nakonec dva své zástupce. Nejprve Jevgenij Kuzněcov nahradil zraněného Adama Foxe a místo Alexandra Ovečkina se v T-Mobile Aréně představí jeho týmový kolega Tom Wilson.

Není to poprvé, kdy se Ovečkin utkání hvězd nezúčastní i přesto, že byl do něj nominován. Stalo se tak už například v roce 2016, kdy jej trápilo zranění, nebo v roce 2020, kdy ruský útočník uvedl, že musí poslouchat své tělo, a to si žádá odpočinek.

Zástupci jednotlivých divizí:

Metropolitní divize

Sebastian Aho, CAR

Claude Giroux, PHI

Jake Guentzel, PIT

Jack Hughes, NJD

Jevgenij Kuzněcov, WSH (náhrada za Adama Foxe)

Chris Kreider, NYR

Tom Wilson, WSH (náhrada za Alexandra Ovečkina)

Adam Pelech, NYI

Zach Werenski, CBJ

Frederik Andersen, CAR

Tristan Jarry, PIT

Atlantická divize

Patrice Bergeron, BOS

Jonathan Huberdeau, FLA

Dylan Larkin, DET

Auston Matthews, TOR

Steven Stamkos, TBL

Nick Suzuki, MTL

Brady Tkachuk, OTT (náhrada za Drakea Bathersona)

Rasmus Dahlin, BUF

Victor Hedman, TBL

Jack Campbell, TOR

Andrej Vasilevskij, TBL

Centrální divize

Kyle Connor, WPG

Alex DeBrincat, CHI

Nazem Kadri, COL

Kirill Kaprizov, MIN

Clayton Keller, ARI

Jordan Kyrou, STL

Joe Pavelski, DAL

Roman Josi, NSH (náhrada za Nathana MacKinnona)

Cale Makar, COL

Juuse Saros, NSH

Cam Talbot, MIN

Pacifická divize

Leon Draisaitl, EDM

Jordan Eberle, SEA

Johnny Gaudreau, CGY

Adrian Kempe, LAK

Jonathan Marchessault, VGK

Connor McDavid, EDM

Timo Meier, SJS

Mark Stone, VGK

Troy Terry, ANA

Alex Pietrangelo, VGK

John Gibson, ANA

Thatcher Demko, VAN

