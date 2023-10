Další zastávka, Mexico City! NHL se dívá směrem na jih

Vypadá to, že evropské túry NHL byly jen začátkem. Po Číně přišla také Austrálie a zdá se, že tento model se lize osvědčil. Chce v něm totiž pokračovat. Začínají se jmenovat také konkrétní destinace. Tou nejvážnější má být Mexico City.

"Mexico City je na našem seznamu vysoko. Naše týmy mají velký zájem tam jet a prozkoumat tento trh,“ řekl k tomuto tématu otevřeně pro ESPN Steve Mayer, ředitel obsahu NHL.

NHL v roce 2017 znovu zahájila své turné Global Series, v rámci kterého hraje předsezonní zápasy a zápasy základní části na tradičních hokejových trzích, jako je Česká republika, Švédsko a Finsko, nicméně pouští se i na další neprověřené trhy.

Minulý měsíc odehrály týmy Arizony a Los Angeles dva přípravné zápasy v australském Melbourne, což bylo poprvé, co NHL uspořádala akci na tomto kontinentu.

"Naše mezinárodní oddělení a naše oddělení akcí dostává spoustu požadavků z celého světa a slyšeli jsme od mnoha lidí, kteří pořádali velké akce ve velkých městech, že se jim líbí, že hokej může být životaschopný i v jejich zemích," řekl Mayer.

"Jsou týmy, které by do Mexika opravdu rády jely," dodal ještě Mayer.

Zejména Coyotes se o to snažili jako tým, který se již několik let snaží oslovit místní latinskoamerické fanoušky.

"Pořád lize říkám: 'Kluci, myslím, že tomu nerozumíte. Jestli si myslíte, že v Austrálii je velká fanouškovská základna, tak jakákoli americká sportovní událost v Mexiku je obrovský byznys," řekl Xavier A. Gutierrez, prezident Coyotes. Narážel i na to, že například od roku 1992 odehrála basketbalová NBA zápasy v Mexico City více než třicetkrát

Týmy z jihu nebo s velkými hispánskými menšinami jako Dallas nebo LA uspořádaly v Mexico City hokejové kempy. Jedna z největších hvězd NHL Auston Matthews má navíc mexický původ a myšlenku hrát zápasy v této zemi podpořil.

"Bylo by úžasné si zahrát hokej v Mexiku," řekl před pár lety elitní střelec.

Stejně jako u všech zápasů NHL hraných na mezinárodní scéně je hlavním problémem logistika místa konání. Například zápasy v Austrálii se odehrávaly v Rod Laver Areně, která je primárně využívána pro tenisové zápasy.

Spekuluje se, že by liga mohla mít velké oči a utkání uspořádat na stadionu Azteca v Mexico City, který pojme 105 000 fanoušků. Má to však jeden háček. "V Mexico City by kvůli klimatu mohlo být trochu složitější jít do venkovního zápasu. Ale tyto věci jsou pro nás výzvami, které rádi přijímáme," říkal odhodlaně Mayer.

