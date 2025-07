Po jediné sezoně v Edmontonu míří Jeff Skinner do dalšího klubu. Zkušený útočník podepsal roční smlouvu se San Jose, která mu vynese tři miliony dolarů. Sharks tak získávají produktivního veterána s více než tisícovkou startů v NHL.

Třiatřicetiletý Skinner odehrál v základní části za Oilers 72 zápasů, ve kterých zaznamenal 29 bodů (16+13). Většinu sezony nastupoval ve třetí nebo čtvrté lajně a jeho průměrný ice time klesl pod 13 minut za zápas, nejméně za celou jeho kariéru. I tak se dočkal jednoho významného milníku, vůbec poprvé se podíval do play off NHL. V něm přidal gól a asistenci v pěti utkáních, než pro něj cesta skončila. Edmonton to přitom dotáhl až do finále Stanley Cupu.

San Jose si od něj slibuje větší přínos. Tým, který měl loni vůbec nejslabší ofenzivu v NHL (průměr 2,54 gólu na zápas), hledá cesty, jak zvýšit produktivitu a zároveň obklopit mladé naděje jako Macklin Celebrini, William Eklund nebo Will Smith zkušenými jmény. A Skinner, který má za sebou 1078 zápasů v NHL a 373 vstřelených gólů, do této role perfektně zapadá.

Draftovaný byl v roce 2010 Carolinou jako číslo sedm. Hned v nováčkovské sezoně zazářil 31 góly a stal se držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Po osmi sezonách v dresu Hurricanes zamířil do Buffala, kde v roce 2019 podepsal osmiletý kontrakt s ročním platem devět milionů dolarů. V sezoně 2018/19 nasázel 40 branek, o čtyři roky později pak vytvořil své osobní maximum – 82 bodů (35+47) v základní části.

Sharks zatím přes léto výrazně posilují. Kromě Skinnera přivedli také Ryana Reavese, podepsali Adama Gaudettea i Philippa Kurasheva a rozšířili i obranu, do které přibyla jména jako John Klingberg, Nick Leddy nebo Dmitrij Orlov. Díky těmto krokům se klub nejen přiblížil k platovému minimu, ale především zajišťuje svým mladým tahounům kvalitní podporu.

