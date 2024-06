Další zajímavá výměna! Rýsuje se nový Ovečkinův nahrávač?

Ačkoliv sezona 2023/2024 ještě neskončila, některé týmy se už detailně zaměřují na ročník následující. Krátce po oznámení nové smlouvy pro Filipa Hronka a výměně švédského brankáře Jacoba Markströma do New Jersey se v NHL seběhl další zajímavý trejd. Do Washingtonu putuje z Los Angeles útočník Pierre-Luc Dubois, opačným směrem pak míří gólman Darcy Kuemper, který v barvách Kings už působil v sezoně 2017/2018.

Pierre-Luca Duboise čeká v NHL teprve osmá sezona, avšak během nich už dohromady vystřídal čtyři kluby. Trojka draftu 2016 začala svou kariéru v nejlepší lize světa v Columbusu, ze kterého se po třech a půl letech stěhovala do Winnipegu. U Jets nyní pětadvacetiletý Kanaďan skončil teprve loni, v Los Angeles pak strávil sezonu.

Dubois zůstal u Králů za očekáváním. Jeho celek se sice znovu dostal do play-off, jenže kreativní centr tomu bodově příliš nepřispěl. V celkových 87 zápasech nasbíral i s vyřazovací částí 41 bodů za 17 branek a 24 asistencí. Na hráče, který až do léta 2031 bude brát 8,5 milionu dolarů ročně, to dobrá vizitka rozhodně není.

A proto si Dubois vyzkouší další angažmá. Tentokrát míří do hlavního města Spojených států, kde by mohl pookřát vedle kanonýra Alexandra Ovečkina. Rovněž se nabízí spolupráce s Tomem Wilsonem či T. J. Oshiem.

„Jsme nadšení, že můžeme Pierre-Luca přivítat v naší organizaci. Získali jsme kvalitního hráče se stále ještě velkým potenciálem. Má výjimečné bruslení a výborné hokejové IQ, takže jsme si jistí, že se mu u nás bude dařit,“ září generální manažer Capitals Brian MacLellan.

Z Washingtonu naopak po dvou letech mizí brankář Darcy Kuemper, který byl na jaře 2022 klíčovou postavou Colorada při cestě za Stanley Cupem. Úvodní sezonu v Capitals špatnou neměl, když si v 57 zápasech držel téměř 91% úspěšnost zákroků, avšak v posledních týdnech už jeho čísla nebyla dobrá.

V týmové hierarchii navíc gólmana, jenž z platového stropu pobírá 5,25 milionu dolarů ročně, vystrnadil třicetiletý, a podstatně levnější, Charlie Lindgren. „Darcymu děkujeme za jeho služby a přejeme mu v Los Angeles vše nejlepší. Charlie má za sebou skvělou sezonu, takže si v našem týmu zaslouží významnější roli,“ prozrazuje MacLellan.

Los Angeles tak získalo k Davidu Rittichovi značnou konkurenci. Už za pár dnů se šestatřicetiletý Cam Talbot stane volným hráčem, tudíž se dá předpokládat, že jeho mise u Kings skončí.

NEWS | The Washington Capitals have acquired forward Pierre-Luc Dubois from the Los Angeles Kings for goaltender Darcy Kuemper. — Washington Capitals (@Capitals) June 19, 2024

Share on Google+