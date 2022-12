Další vlna zraněných! Sezona skončila Atkinsonovi, vypadává i Wheeler

Náročné období v NHL se začíná odrážet i v podobě většího množství zranění. Pořádně zdecimovaní jsou třeba Florida Panthers, klíčoví hráči ale vypadávají nejen jim. Kupříkladu Philadelphia definitivně přišla do konce sezony o Cama Atkinsona, zranění lídrů musí řešit i ve Winnipegu a Columbusu.

Philadelphia se točí v problémech a jedním z řešení, jak z nich ven, mohl být Cam Atkinson. Ten sice od začátku sezony kvůli zranění nehrál, ale jeho návrat mohl tým pořádně nakopnout.

S jeho pomocí ale Flyers počítat nemohou. Situace zašla tak daleko, že zkušený borec musel odpískat sezonu a zranění krku řešit operací.

„Dělal všechno možné pro to, aby nemusel pod kudlu. Ta oblast je hodně citlivá, chtěli jsme tomu předejít. Cam chtěl hrát, ale prostě to nejde. S profesionály jsme celou situaci konzultovali a řekli nám, že neexistuje jiné řešení než operace. Cam jim věří, a tak jde do jejich péče,“ shrnul situaci bojovného útočníka trenér Tortorella.

Zranění hlásí také v Columbusu – a také nejde o žádnou lehkou váhu. Na minimálně čtyři týdny vypadává ze hry Boone Jenner. Ten půjde také na operaci, má zlomený prst. Zranění však trvá zhruba týden, o víkendu hrál dokonce s dlahou.

I zde se ale v organizaci shodli, že nejlepším řešením je operace. „Takového kluka chcete mít pořád u sebe, jeho přítomnost v kabině je nenahraditelná. Skvělá osobnost, skvělý hráč,“ řekl na konto spoluhráče hvězdný Gaudreau. Pouze drobný útočník je v týmu produktivnější než Jenner.

Jenner ale není sám, kdo se v Columbusu přidává k dlouhému zástupu marodů, který čítá například Werenskiho, Beana, Voráčka nebo Korpisala. Momentálně totiž nemůže hrát ani talentovaný Cole Sillinger. „Už nevím, co vám k tomu mám říkat. O nových zraněních mluvíme po každém zápase,“ komentoval situaci trpce trenér Larsen.

Nejuchají ani ve Winnipegu. Tam je sice situace mnohem růžovější než ve Philadelphii a Columbusu, avšak minimálně na měsíc se Jets budou muset obejít bez Blakea Wheelera.

I on musel na operaci. U něj jde o problém s třísly, zatímco u beka Natea Schmidta se podrobnosti neví. „Určitě to ale není otřes mozku,“ ujistil fanoušky kouč Bowness.

