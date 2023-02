Spekulace o tom, že obránce Jakob Chychrun změní své působiště, tu už byly, jsou a nejspíš i budou. Pokud se tak tedy skutečně nestane během následujících hodin či dnů. Že se skutečně po více než roce věčných dohadů něco rodí, svědčí poslední kroky Arizony. Ta zařadila Chychruna mezi zdravé náhradníky s odůvodněním, že jde o důvody související s výměnou (trade-related).

O tom, že Chychrun opustí Arizonu, se čile spekulovalo už před koncem přestupního období v minulé sezoně. Touhu po změně působiště vyjádřil obránce Kojotů i před začátkem této sezony. Ani v jednom případě se však nic neurodilo, což čtyřiadvacetiletý obránce přijal s pokorou. Ale dál mluvil o tom, že touží po změně.

„Několikrát jsem o tom během minulého roku s klubem mluvil. Ví, jaký jsem člověk a typ sportovce, a proto mi bylo naznačeno, že pokud bych chtěl být v jiné situaci (než být součástí přestavby), byli by ochotni mě vyměnit," poznamenal před startem této sezony.

A zdá se, že se konečně dočká.

V noci na sobotu měl nastoupit k dalšímu utkání Arizony proti St. Louis, jenže půl hodiny před začátkem střetnutí bylo oznámeno, že zápas prosedí pouze na tribuně. Důvod? Záležitosti související s obchodem, což se rovná čilému jednání o výměně a snaze na poslední chvíli nepřipustit zranění hráče. Případně, že už je dokonce hotovo, akorát se ladí poslední detaily a ještě nepřišlo oficiální vyjádření o trejdu.

V každém případě je vysoce nepravděpodobné, že by fanoušci Arizony ještě viděli Chychruna v dresu svého týmu. Naopak se dá očekávat, že do příštího zápasu, který budou Coyotes hrát v pondělí, bude oznámena další velká výměna v rámci této sezony.

Nejvíce se spekulovalo nad tím, že po Chychrunovi touží v Bostonu, v posledních dnech se však do jednání výrazně obuli zástupci Los Angeles. Kings v této sezoně hrají výborně v útoku, trochu je ale tlačí bota v defenzivě a angažovat kvalitního beka s nepříliš vysokou smlouvou (4,6 mil. dolarů ještě na dva roky) a v ideálním věku by pro ně bylo darem nebes.

Pravdou však je, že Arizona chce výraznou protihodnotu. Hovoří se až o dvou volbách v prvních kolech draftů a některém velmi nadějném prospektu. To je cena, kterou se prozatím nikdo neodhodlal zaplatit, ačkoliv je Chychrun asi pro každého generálního manažera hodně atraktivním zbožím, s ohledem na věk a kvality. Třeba takoví Bruins by sice rádi takovou cenu zaplatili, aby ještě navýšili své šance na úspěch v letošním Stanley Cupu, ale je pro ně příliš vysoká. Už v tuto chvíli nemají totiž volby v druhém kole draftů 2023 a 2024 a pokud by se vzdali voleb i v prvních kolech, tyto drafty by pro ně prakticky byly passé. To jiné organizace však prostředky disponují.

Dokud není vše potvrzené černé na bílém, stále se jedná pouze o spekulace, ze kterých prodejce i nakupující může couvnout. Dění posledních hodin ale naznačuje, že Jakob Chychrun, který NHL v dresu Arizony hraje od sezony 2016/17, se bude velmi brzy stěhovat. Kam se autor 60 branek a 110 asistencí v 373 zápasech nakonec přesune?

