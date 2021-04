Další trable Stamkose. Kapitán Tampy bude ze hry minimálně do začátku května

Tampa Bay umístila ve čtvrtek svého kapitána Stevena Stamkose na listinu dlouhodobě zraněných hráčů kvůli přetrvávajícím problémům se zraněním v dolní polovině těla. Konkrétní informace o zdravotních patáliích jednatřicetiletého útočníka zveřejněny nebyly, není tak vůbec jisté, zda se jedná o problémy, s nimiž laboroval už v minulém roce a kvůli nimž podstoupil hned dvě operace.

Stamkos se zranil během utkání s Columbusem 8. dubna. Vzhledem k tomu, že se jeho stav dostatečně nezlepšil, byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a to zpětně k datu 9. dubna. Ve výsledku to znamená, že se nebude moci vrátit do akce dříve než 5. května.

Podmínky pro návrat z listiny dlouhodobě zraněných hráčů jsou totiž hned dvě. Hokejista musí vynechat dohromady celkem 10 zápasů a zároveň musí být veden na listině po dobu 24 dní. Stamkos se tak bude moci vrátit až 5. května v duelu proti Dallasu a to ve chvíli, kdy Tampě bude zbývat odehrát do konce základní části jen čtyři utkání.

Prozatím není jisté, jestli zranění v dolní polovině těla má něco společného s problémy, které měl Stamkos v minulé sezoně. Už tehdy kvůli zranění břišního svalu a operaci vynechal sedm zápasů v základní části před jejím zrušením kvůli covidu-19. V následující cestě Tampy za ziskem Stanley Cupu stihl Stamkos odehrát jen jeden zápas, než znovu skončil na marodce.

Po skončení sezony se musel jednatřicetiletý kapitán Blesků podrobit druhé operaci.

V probíhající sezoně odehrál Stamkos 38 zápasů, ve kterých dal 17 branek a přidal stejný počet asistencí. Spolu s Braydenem Pointem je nejlepším střelcem týmu. Ztráta Stamkose ovšem může ovlivnit především přesilovky Tampy. Zkušený forvard totiž letos v početní převaze nasázel hned 10 branek.

