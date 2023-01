Další trable pro Montreal. Širokou marodku na dva měsíce rozšíří také mladý bek Guhle

Montreal Canadiens neprožívá dobrou sezonu. Ve Východní konferenci je druhým nejhorším týmem, týmu se nedaří a trápí ho široká marodka. Tu tento týden rozšířil také mladý dvacetiletý obránce Kaiden Guhle, který absolvuje svou nováčkovskou sezonu a stal se pevnou součástí hlavního týmu. Jeho absence by měla trvat dlouhé dva měsíce.

Mike Matheson, Sean Monahan, Paul Byron, Brendan Gallagher... To je pouze aktuální výčet hráčů na marodce Montrealu, na které v průběhu sezony figurovali rovněž Mike Hoffman, Joel Armia, Chris Wideman, Jonathan Drouin a další. Na celou sezonu je ze hry také brankář Carey Price, u něhož navíc není jisté, jestli vůbec bude v kariéře pokračovat.

Není divu, že při takových častých ztrátách členů hlavního týmu se Montreal nachází na pozicích, na kterých se nachází. Ono už v minulé sezoně to nebyla žádná hitparáda, vždyť Montreal byl vůbec nejhorším týmem celé ligy. Díky tomu také vybíral jako první během draftu, když vyhrál draftovou loterii, a vytáhl si Juraje Slafkovského.

Do této sezony přitom Montreal nevstoupil vůbec špatně, hrál zajímavý hokej a posbíral pár dost cenných výher. Zdravotní problémy opor však tento tým sráží a další rána byla oznámena tento týden. Vedení týmu totiž informovalo, že zhruba dva měsíce bude chybět obránce Kaiden Guhle.

Na rodákovi z Sherwood Parku v Albertě by Montreal v budoucnu rád stavěl jako na jednom ze základních pilířů defenzivy. Přestože je tomuto bekovi teprve dvacet let, prokazuje rovněž, že mu není cizí ani ofenzivnější styl hry. To potvrzuje jeho 14 kanadských bodů (2+12) za 36 odehraných zápasů.

Druhý nejproduktivnější obránce Montrealu, který absolvuje svou nováčkovskou sezonu, však od konce prosince nehraje. Důvodem k jeho absenci byla srážka s Aleksanderem Barkovem v utkání proti Floridě. Původně oznámené zranění v dolní polovině těla se změnilo regulerně ve zranění kolene.

And that's likely the end of Kaiden Guhle's night as his leg and knee bend awkwardly on a hit with Barkov pic.twitter.com/s6jwtcIBYn — Scott Matla (@scottmatla) December 30, 2022

Řešit v už tak mladém věku obtíže s kolenem, to může mít hodně negativní vliv na kariéru každého sportovce. V tak fyzicky náročném sportu, jakým je hokej, to platí dvojnásob. Canadiens proto nechtějí jeho léčbu uspěchat a oznámili, že ještě dalších osm týdnů bude mimo hru. Jelikož už vynechal čtyři zápasy, jedná se o výrazné narušení jeho nováčkovské sezony. Do kolotoče zápasů by se měl vrátit až v březnu.

Montreal nyní musí zvažovat, co s probíhajícím ročníkem. Šance na postup do play-off existují, jedenáctibodová ztráta není žádná tragédie, ale to by muselo dojít k vzepětí celého týmu a jeho zlepšení. Začít vyloženě tankovat a doufat, že se na Montreal usměje štěstí v další draftové loterii, by bylo sice řešení, ale riskantní. Nemuselo by to vyjít, ne každému hráči by se to líbilo, někdo by požadoval výměnu, a přeci jen, Montreal nemá na papíře až tak slabou soupisku.

Jen to chce taky trochu štěstí a více zdraví hlavním oporám týmu.

