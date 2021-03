Další talent na cestě do NHL. Montreal podepsal smlouvu s Caufieldem

Ještě neskončila ani ta letošní sezona a už se rýsují důvody, proč se těšit na tu nadcházející. Jedním z nich by mohl být také mladík Cole Caufield, jenž si vysloužil nováčkovskou smlouvu s Montrealem.

Velký talent a skvělé výsledky. Teď má Cole Caufield v kapse svou první profesionální smlouvu, když podepsal nováčkovský kontrakt s Montrealem. Platový strop Canadiens zatíží průměrně necelými 881 tisíci dolary.

Dvacetiletého Američana si tradiční klub vybral na draftu v roce 2019 z celkové patnácté pozice. Od té doby ale ušel jak na mezinárodní, tak na klubové úrovni další kus cesty a ukázal, že se brzy popere o místo v nejlepší hokejové lize světa.

Letos, stejně jako rok před tím působil v univerzitní lize NCAA ve Wisconsinu, kde patřil ke klíčovým hráčům svého mužstva. Vloni nasbíral šestatřicet bodů v šestatřiceti zápasech, tuto sezonu se blýskl dokonce dvaapadesáti body v pouhých jednatřiceti startech.

Caufield nasázel třicet branek a byl na čele tabulky střelců zmíněné ligy. V roli snajpra se ukázal také ve vyřazovací části, ve které však trochu překvapivě jeho mužstvo vyřadil outsider z Bemidji.

Nyní jeho cesta vede do farmářské AHL. Mezi elitu by mohl nakouknout příští rok. „Mezi NCAA a NHL je velký rozdíl. Může se k nám připojit po skončení své sezony. Do té doby nevíme, jestli bude připraven hrát mezi profesionály,“ prohlásil generální manažer Marc Bergevin.

„Sledoval jsem zápasy, kdy hrál bez puku a v tomto udělal velký krok dopředu. Vždycky to byl střelec, ten typ hráče, který potřebuje jednu šanci, aby dal gól. Pamatuji si, že jsem sledoval zápas, ve kterém jeho tým ztratil puk a Cole byl první, kdo se vrátil a připravil spoluhráče o kotouč,“ chválí mladíka Bergevin.

