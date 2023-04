Další stovka! Pettersson se ve Vancouveru zařadil mezi ikony

Elias Pettersson proplouvá sezonou bez většího povšimnutí. Ve Vancouveru se v průběhu ročníku řešily různé šlamastiky, nicméně švédský útočník hrál bez jakýchkoliv omezení. Výsledkem budiž stobodová sezona. Tento úspěch zapsal díky nočnímu výkonu proti Anaheimu.

Se 101 body momentálně uzavírá elitní desítku bodování ligy. Co se týmu týče, tam vládne s velkým přehledem. Druhý J. T. Miller má o jednadvacet bodů méně.

„Když se nedostanete do play off, jste rádi i za nějaká malá vítězství. Mít v týmu kluka se sto body se mezi to rozhodně počítá,“ řekl k tomu Rick Tocchet, trenér Canucks. „Jsem moc rád, že na to Elias dosáhnul, ale určitě bych byl radši, kdybychom dávali více gólů i jako tým."

Pettersson boduje pravidelně celou sezonu, jeho výkony byly opravdu konstantní. Důkazem budiž i to, že nebodoval pouze proti dvěma týmům, a sice proti Bostonu a Minnesotě. Zároveň v každém měsíci (kromě dubna) produkoval minimálně bod na zápas. Mimochodem, Pettersson má nejvíce gólů v oslabení (5).

Nicméně jestli jde vypíchnout jedno období, tak právě to současné, jelikož v posledních dvaceti zápasech nastřádal pětadvacet bodů.

„Nehraju sám. Je to týmová hra, jako tým jsme si prošli těžkými časy, ale bojovali jsme,“ bránil se jakýmkoliv oslavám sám hráč.

Je však jasné, že na něj byla upřena velká pozornost. „To jo, můžu konečně vydechnout,“ usmál se. „Jsem za to rád, před sezonou by mě to ani nenapadlo.“

Pettersson se stal nejenom jedenáctým hráčem v tomto ročníku, kterému se něco takového povedlo, ale hlavně teprve šestým v celé historii Vancouveru. Před ním na stovku dosáhla pouze pětice Pavel Bure, Alexander Mogilnij, Markus Naslund, Daniel Sedin a Henrik Sedin.

Parádní sezonou si také Švéd připravil hezky půdu na léto. Od července totiž bude moct jednat o prodloužení smlouvy, která mu vyprší po následujícím ročníku.

