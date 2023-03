Další stěhování? Blue Jackets usilovně pracují na dalším trejdu Quicka!

Tak tohle bude ještě zajímavé! Samotná výměna mezi LA a Columbusem ještě nestačila vychladnout a už se schyluje k další. Lišák Jarmo vymýšlí další mazaný plán, jak z letošní katastrofální sezony ještě něco vytřískat. Podle posledních informací vedou Modrokabátníci rozhovory s Vegas, které by mohlo být další Quickovou destinací.

Fanouškovská základna v Ohiu už se pomalu začínala bát o osud svého klubu. Finský generální manažer dlouho vyčkával, než se odhodlal k činu. Když přišly informace, že se dává dohromady výměna s Kings, tak si konečně většina oddechla. Jakmile se ovšem veřejnost dozvěděla detaily transferu, málokdo tomu věřil. Modrokabátníci přivedli mimo draftů také veterána Jonathana Quicka, který je v posledním roku své smlouvy a rozhodně nestál o to, aby skončil v týmu bez šance na vyřazovací část.

Podle posledních informací to však vypadá, že se Jarmo Kekäläinen pokusí o další mistrovský tah. Sotva totiž liga schválila výměnu, pustil se do vyjednávání o přestupu nově získané akvizice, která dle dostupných informací nemá žádný zájem oblékat dres Columbusu v závěru sezony.

A dokonce to vypadá, že se našla protistrana, která má o služby brankářské legendy zájem. Blue Jackets intenzivně jednají s Golden Knights, kteří by rádi před vyřazovací částí získali zkušené eso, které několikrát zazářilo v play-off. Nyní samozřejmě není Jonathan Quick v nejlepší formě, ale právě proto by nemusel být jeho přestup co se týče protihodnoty moc náročný, a i v Ohiu mají zájem na tom, aby brankářská legenda změnila působiště.

Modrokabátníkům už totiž o nic nejde a z výměny mohou jenom získat. Quickovi po sezoně vyprší kontrakt a nevypadá to, že by chtěl zůstat. V Columbusu už navíc mají brankářskou dvojici pro následující ročník připravenou, pokud nepřijde nečekané zranění. Quick se musel stěhovat jen kvůli palčivým problémům s platovým stropem, které by Králům nedovolily posilovat.

Rytířům by se posila mezi tři tyče náramně hodila. Jak Logan Thompson, tak Adin Hill sice předvádí přesvědčivé výkony, ale play-off je úplně jiná soutěž a nikdy neškodí mít připravenou zálohu.

Máme tady ovšem jeden velký problém, který může smělé plány vedení Columbusu překazit. Tím je neúprosný platový strop, který je obrovskou překážkou tohoto transferu. Zdá se, že by byla potřeba i případná pomoc od třetí strany, která by byla ochotna část kontraktu převzít. Podobně to udělali i Rangers s Chicagem, kterým pomohla Arizona nebo Washington s Bostonem, kde podala pomocnou ruku Minnesota.

Každopádně konec přestupního termínu je už za dveřmi a moc času tedy nezbývá. Jedno je ovšem jisté. Pokud se vše podaří dotáhnout do vítězného konce, tak z toho budou tentokráte těžit všichni zúčastnění. Vegas posílí brankoviště, Columbus pokročí v přestavbě, a hlavně Jonathan Quick nebude muset končit sezonu po základní části.

