Další stěhování Beauvilliera. Je to vůči němu tvrdé, ale play-off mu přejeme, shodují se v Chicagu

Anthony Beauvillier podruhé v sezoně mění působiště. Ve čtvrtek večer se upekla výměna mezi Chicagem a Nashvillem, a právě k Predators mladý útočník ze Sorel-Tracy v Quebecu zamířil. Opačným směrem byla poslána volba v pátém kole letošního draftu.

Beauvillier, jenž v roce 2021 uzavřel s Islanders tříletou smlouvu v hodnotě 4,15 milionu dolarů ročně, si musí přijít tak trochu jako přehazovaný horký brambor. V rozmezí 14 měsíců je totiž už potřetí vyměněn, podruhé pak v průběhu této sezony.

Jeho divoké pendlování mezi týmy začalo na konci ledna minulého roku, kdy jej Islanders poslali do Vancouveru. V novém působišti se uvedl výborně a ve 33 zápasech dal devět branek a přidal jedenáct asistencí. Na začátku této sezony ale nepředváděl tak dobrý hokej a po pouhých 22 odehraných zápasech (2+6) byl v listopadu odeslán do trápícího se Chicaga výměnou za volbu v pátém kole draftu 2024.

Po necelých pěti měsících pak absolvuje další stěhování. Tentokrát zamířil do Nashvillu, znovu za volbu v pátém kole draftu. Beauvillierova štace u Blackhawks skončila s 23 odehranými zápasy, ve kterých zapsal bilanci 2+4. Hned 18 zápasů ale musel vynechat kvůli zraněnému zápěstí.

„Je to pro něj docela tvrdé, hned tři týmy v jedné sezoně. Bude to pro něj hodně náročné,“ řekl na adresu Beauvilliera Jason Dickinson, jenž s ním hrál v Chicagu. Upozornil tím zejména na fakt, že po Vancouveru a Chicagu se bude muset učit v tomto ročníku zase nový herní systém a zvykat na další spoluhráče. A to může přijít další stěhování po konci této sezony, jelikož Beauvillierovi končí kontrakt.

„Byl to skvělý spoluhráč, jeho přístup a energie s námi velmi dobře ladily. Jen je nešťastné, že se zranil. Kvůli tomu se nemohl dostat do formy, jak by si přál,“ pokračoval Dickinson, jenž by si přál, aby jej Chicago kontaktovalo po otevření trhu s volnými hráči, pokud se nedohodne s Nashvillem na nové smlouvě. „Pokud by se mu naskytla příležitost vrátit se k nám skrz trh s volnými hráči, bylo by to fantastické. Pokud si najde domov někde jinde, tak jen doufám, že to pro něj dopadne nejlepším možným způsobem,“ dodal.

S tím souhlasí i Nick Foligno, který by rozhodně nebyl proti, aby šestadvacetiletý útočník byl součástí budovaného kádru. „Myslím, že na to, že přišel na krátkou dobu, tak měl na partu opravdu velký vliv. Je to skvělý kluk i hokejista,“ poznamenal.

Zatímco pro Chicago tato sezona skončí hned po základní části, Beauvillier má šanci v Nashvillu zabojovat o play-off. Predators aktuálně drží v Západní konferenci pozici první divoké karty s osmibodovým náskokem na deváté Calgary. Stejně jako jeho dnes už exspoluhráči, přeje Beauvillierovi možnost hrát v týmu s ambicemi na postup do play-off i trenér Chicaga Luke Richardson.

„Je mi sice líto, že odchází, protože je to dobrý kluk a dobře do týmu zapadl, ale je to pro něj příležitost. Je dobře, že má možnost hrát o play-off,“ dodal za všechny Richardson.

Share on Google+