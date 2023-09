Další sezona s končící smlouvou? Nemyslím na to, brání se Nečas

Pro hráče to není příjemné. Martin Nečas si to zažije podruhé během velmi krátké doby. Vstupuje totiž do posledního roku své smlouvy, tudíž hraje o novou. Dle jeho slov se na to ale nesoustředí. Jediné, na čem záleží, je úspěch týmu.

Nečas se chystá na druhou a zároveň poslední sezonu dvouletého kontraktu na 6 milionů dolarů. Za rok se tak může stát omezeným volným hráčem. Zatímco někteří hráči mají podepsáno dopředu, on ještě ne. O své další smlouvě prý zatím ani nejednal. Čtyřiadvacetiletý útočník si s tím ale hlavu neláme.

"Přemýšlel jsem o tom možná před pár lety, co mě to čekalo poprvé," řekl Nečas pro ligový web. "Teď už se cítím být o něco starší, zkušenější a moc o tom nepřemýšlím. Co bude, to bude. Jde jen o to, abych hrál dobře a byl platný pro tým."

Nečas, dvanáctka draftu NHL 2017, to v minulé sezoně dokázal. S 28 góly, 43 asistencemi a 71 body si vytvořil kariérní maxima v NHL, přičemž odehrál všech 82 zápasů základní části. To byl výrazný skok po neuspokojivé sezoně 2021/22, kdy v posledním roce své nováčkovské smlouvy zaznamenal 40 bodů (14 gólů, 26 asistencí) v 78 zápasech.

"Řekl bych, že to byla pěkná odrazová sezona po roce, který byl pro všechny zklamáním," ví dobře Nečas. "Byl jsem napumpovaný, abych se ukázal trochu jinak než v předchozím ročníku. Před minulou sezonou jsem měl skvělé léto. Letos jsem to zopakoval, takže jsem připraven udělat další krok a být ještě lepší."

Nečas začal minulou sezonu razantně, když v prvních 11 zápasech nasbíral 17 bodů. S pěti vítěznými góly pak skončil na druhém místě v klubové tabulce (za devíti góly Sebastiana Aha) a se čtyřmi góly v prodloužení se vyrovnal Davidu Pastrňákovi z Bostonu v čele NHL. Nečas si také získal důvěru trenéra Roda Brind'Amoura.

"Cítím, že důvěra dělá velký rozdíl," popisoval Nečas. "Přišel jsem do kempu, cítil jsem se skvěle a sezonu jsem začal dobře. Dostal jsem se na první přesilovku, hrál jsem 6 na 5, prodloužení. Prostě jsem se cítil sebejistě a po psychické stránce jsem cítil, že jsem se mnohem zlepšil. Také jsem výrazně stabilizoval výkony, nebyly tak výkyvy."

Naučit se vyhýbat poklesům ve hře bylo pro Nečase součástí procesu zrání.

"Zvláště pro mladého hráče, který si chce získat důvěru trenéra, musíte být konzistentní, a pokud tomu tak není, nebudete hrát v těch největších momentech," kývnul. "Takže to je jedna z věcí, na kterou jsem přišel a snažil se na ní pracovat s mentálním koučem."

