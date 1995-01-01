Další sezona k ničemu? Hvězdy Flames už přiznávají, že je o ně zájem

28. listopadu 10:00David Zlomek
Calgary Flames se krčí na spodku Západní konference a tlak na vedení i klíčové hráče roste každým dnem. Klub se ocitá na rozcestí, které bude během jednoho až dvou týdnů muset rozseknout generální manažer Craig Conroy. Ten podle informací zámorských médií jedná o nové smlouvě s organizací, zatímco současně přijímá telefonát za telefonátem ohledně svých nejzajímavějších aktiv. A Rasmus Andersson i Blake Coleman jsou hlavními postavami.
Andersson, který je v posledním roce šestiletého kontraktu, patří mezi nejžádanější hráče na trhu. Dallas a Vegas byly opakovaně označovány za destinace, kde by byl ochoten podepsat i následné prodloužení. Maple Leafs si na něj znovu ukázali, jednání s Flames však nikam nevedla. Los Angeles Kings se ho pokoušeli získat už v létě, jenže obchod ztroskotal.
Přestože se kolem něj točí další várka spekulací, devětadvacetiletý bek si drží odstup. „Co říkají ti takzvaní insideři, to já ovlivnit nemůžu. Někdy se tomu člověk jen zasměje,“ řekl pro Sportsnet. „Upřímně, od začátku sezony jsem nad svou smlouvou ani nepřemýšlel. Prostě hraju, snažím se to užít a co bude, bude. Takový mám k tomu přístup.“ Andersson má zároveň v hlavě jinou prioritu: reprezentaci. „To je teď asi číslo jedna. Hrát dobře a získat místo ve švédském olympijském týmu. A pak uvidíme, co bude s mojí budoucností.“
V kabině však není sám, kdo čelí nejasné budoucnosti. Propad Flames totiž logicky přitáhl pozornost i k Blakeovi Colemanovi.
Ten má smlouvu ještě na příští sezonu a cap hit 4,9 milionu dolarů. Podle Davida Pagnotty z The Fourth Period o něj už několik týmů projevilo zájem, byť konkrétní jména zatím veřejně nepadla. Jak ale uvádí, dává ale smysl, že mezi zájemci mohou být Dallas, Toronto, Montreal, Carolina, Ottawa, Utah nebo Devils.
Coleman nemá problém o tom mluvit otevřeně. „Samozřejmě to slyšíte, ale je to součást práce,“ řekl. „Dostali jsme se do téhle situace sami. A popravdě, snad není jméno, které bych neslyšel. Některá se opakují víc, ale díky bohu jsem si touhle lekcí prošel už na začátku kariéry. V New Jersey mi řekli, že jsem součást jádra a budoucnosti. O dva týdny později mě vyměnili. A upřímně? Moji rodiče to vlastně baví číst. Já si jen vypnu chat a jdu hrát.“
