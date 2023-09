Další sezona bez play off? Nemyslitelné, varuje Backström

Washington je vlastně velká stálice. V kádru extra změny nenajdete, ambice také zůstávají stejné – ty nejvyšší. Letos má ale podzimní návrat na kemp hořkou pachuť, hráči Capitals totiž měli dlouhý čas na odpočinek. Chyběli totiž v play off.

Nicméně právě po nepovedené sezoně, kterou zhatila i zranění, začíná Washington pod vedením nového trenéra Spencera Carberyho od začátku a je odhodlán vrátit se do bojů o Stanley Cup.

„Jsme zklamaní z minulé sezony,“ nezastírá Backström. „Musíme se opět dostat do vyřazovací fáze. Končit takto brzy, to je nepřijatelné. Na klucích v šatně vidím spoustu zápalu a to, jak k této sezoně přistupujeme, mi dává naději."

Capitals za sebou mají rušné léto. Proběhla změna trenéra, přišlo několik větších posil typu Max Pacioretty, nicméně také se řešily odchody, i když žádný z nich (Kuzněcov, Mantha nakonec nedopadl.

"Bylo to rušné léto," dodal Ovečkin, který s Backströmem načal sedmnáctý společný kemp. "Pro nás jako hráče je to čekání na to, co se bude dít, kdo zůstane, kdo ne, kdo bude vyměněn, kdo ne."

Zatímco Backström se nad neúčastí v play off čertil, pro ruského útočníka dost možná přišla vhod. Pro Ovečkina to byla náročná sezona. Zemřel mu otec Michail a přiznal, že zranění v dolní části těla, které si přivodil, potřebovalo nějaký čas na vyléčení.

"Cítím se dobře," řekl Ovečkin. "Doufám, že se mi to nevrátí. Stejně jako ostatním klukům, kteří byli zranění."

To se kromě Johna Carlsona, Toma Wilsona či T. J. Oshieho týkalo i Backströma, jenž vynechal prvních osmadvacet utkání.

„Jsem stoprocentně připraven,“ hlásí. „V létě jsem udělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem opravdu tvrdě a jsem opravdu nadšený, že jsem tady na tréninkovém kempu a že jsem zdravý. Miluju tenhle tým, miluju tohle město, miluju fanoušky. Strašně se těším!"

Share on Google+