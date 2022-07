Další šance pro Kapanena. V kapse má novou smlouvu

Žádný zářný ročník za sebou Kasperi Kapanen nemá. Ba naopak. Čekalo se od něj víc. Nejen statisticky, především v gólech, ale také na ledě. Leckdy to nebylo vůbec ono. I tak o něj ale Penguins nechtěli přijít. Fin včera podškrtnul dvouletý kontrakt.

Smlouva potrvá dvě sezony, roční plat je průměrně 3,2 milionů dolarů. Plat bude mít na chlup stejný jako v uplynulé sezoně. Ulevit si mohou obě strany, k arbitráži, ke které se Kapanen přihlásil, nechtěl nikdo.

Finský útočník tak má dvě sezony na to, aby přesvědčil všechny o tom, že je tím hráčem, který má být. Tedy produktivní útočník hrající v plné rychlosti, jenž nikdy nevypustí ani sekundu.

Ve zkrácené sezoně 2021/22 to vypadalo, že Penguins trefili do černého a v Kapanenovi přesně takového útočníka našli. Po boku Jevgenije Malkina zažil parádní ročník. Hrát se normální rozsah sezony, šlo by o jeho jasně nejproduktivnější rok.

I proto se před uplynulou sezonou hodně hovořilo o tom, že Kapanen bude tajná zbraň. Kouč Sullivan si ho nemohl vynachválit, dokonce říkal, že může být elitním hráčem. Opak byl ale pravdou.

Chabá produktivita, občasná znechucenost, časté skoky do třetí či čtvrté řady a v neposlední řadě dvakrát varovné posezení na tribuně. „Někdy hráči, kterým se nedaří, potřebují poplácat po ramenou, někdy na ně musíte trochu tvrději,“ odvětil tehdy Sullivan.

O něco lepší bylo v jeho podání play off, respektive jedna série proti Rangers. Připsal si sice pouze tři body za tři asistence, nicméně herním projevem nadchl. „Jsem rád, že jsem se aspoň trochu ukázal. Lepší pozdě než nikdy,“ odvětil.

Nyní má další, dost možná poslední, šanci v Pittsburghu zaujmout. Má na to dva roky.

