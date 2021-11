Další Rus, co prohání kanadské legendy. Vasilevskij, precizní stroj na výhry i nuly

Když Marc-André Fleury vyhrál Vezinu, byl v sedmém nebi. Vždyť kanadský veterán po té trofeji toužil dlouhá léta. Výsostně sympatické ovšem bylo to, že navzdory pochopitelné euforii uznal, že v NHL chytá gólman, co by si prestižní ocenění možná zasloužil ještě víc. "Podle mě je nejlepším brankářem na světě Andrej Vasilevskij. Je fakt fantastický. Rychlý, ohebný, s brilantním stylem," smekl před ruským fenoménem, co nepřestává udivovat ani v této sezoně.

Až do úterka platilo, že Vasilevskij nemá na kontě jedinou nulu.

Stačilo pár dní a sedmadvacetiletý machr s kočičími reflexy se pyšní rovnou dvěma. Dvakrát za sebou svou klec "zavřel" a lapil všechny střely soupeřů - nejprve Letců z Philadelphie, poté Krakenů ze Seattlu.

Onen druhý "shutout" měl výjimečnou příchuť, pro rodáka ze sibiřské Ťumeně byl onou pomyslnou třešničkou na 200. výhře v NHL. "Jsem hrdý, že jsem na takový milník dosáhl. Díky patří mým spoluhráčům, sám o sobě bych si ta vítězství nepřipsal."

Vasilevskij mluví o skvělé týmové práci, nicméně je na čase docenit jeho individuální výjimečnost. Je superhvězdou v supermančaftu. Kdo ví, zda by Tampa bez něj slavila dva poháry za sebou, za heroické výkony letos dostal Conn Smythe Trophy.

Čtyřikrát za sebou byl finalistou při hlasování o Vezinu a jak už bylo naznačeno, klidně mohl k té z roku 2019 přidat před pár měsíci další a nikdo by neřekl ani popel. V dlouhodobém herním standardu se mu zkrátka v NHL nikdo nevyrovná.

A ač se teď na podzim mluví o jiných maskovaných mužích, Vasilevskij dál ukazuje, jak mistrovsky ovládá řemeslo. Mimochodem, 200 triumfů stihl za 318 mačů. Méně jich potřeboval už jen slovutný Ken Dryden, legenda montrealských Canadiens.

Tak jako Alex Ovečkin nahání Davea Andreychuka či Waynea Gretzkyho s Gordiem Howem v historických tabulkách, stává se pro další kanadské ikony vyzyvatelem precizní čahoun s lindrosovskou osmaosmdesátkou na zádech.

Mezi třemi tyčemi si počíná takřka jako robot, obdivují ho spoluhráči, soupeři, fanoušci i odborníci. "Jeho statistiky i technika jsou úžasné, ale já na něm nejvíc obdivuji zápal pro hru a motivaci, která z něj čiší," napsal o Vasilevském Mike Zeisberger z NHL.com.

Ano, paralela s Ovečkinem se nabízí i v tomto ohledu. Ovšem zatímco prošedivělý vlk v ofenzívě washingtonských Capitals se rychle přibližuje historickým zápisům, pro Vasilevského jsou absolutní gólmanské rekordy přece jen ještě daleko.

Martin Brodeur vyhrál 691 mačů a udržel 125 nul. Druhý Patrick Roy se zastavil na čísle 551. Zajímavější je ovšem pohled na tempo, jakým se jim zeď v brance Bolts přibližuje. 200 výher zvládl "The Big Cat" za méně partií než oba velmistři. A co je důležitější, prakticky v totožném věku!

Brodeurovi bylo 26 let a 345 dní, Vasilevskému je 27 a 124 dní. Roy dosáhl na zmíněnou hranici těsně po sedmadvacetinách. Jasně, tampské opoře nehraje do karet trend, kdy jedničky často odpočívají, na druhou stranu ale může těžit ze silného kádru.

Proč by nemohl Roye s Brodeurem pořádně prohnat?

Pozoruhodný je také Vasilevského počet nul. Má jich už 28, což ve fázi kariéry, v jaké se právě nachází, zadělává na umístění v TOP 10 všech dob. Brodeur byl ve stejné době o pár čistých kont napřed, ale třeba devátý Roberto Luongo v tomto srovnání zaostává.

Mezi Brodeurem a Luongem najdete už jen Dominika Haška a frajery, co chytávali v době, kdy televize ještě byly černobílé. To jen pro představu, do jaké společnosti Vasilevskij míří. Na ledě nesoupeří jen se současnými protivníky, ale také na dálku s velikány hokejových dějin.

