Další rána pro Pittsburgh. Nejhorší forma za sedmnáct let

Snový vstup do sezony vystřídalo kruté vystřízlivění. Pittsburgh prohrál už sedmé utkání v řadě a zmítá se ve velké krizi. Takový zmar nezažili Penguins pořádně dlouho, vlastně jde o historický úkaz. Musí se rychle dát dohromady, takhle to dál nepůjde.

Kdy naposledy Penguins prohráli sedm zápasů za sebou? Museli byste jít hodně let zpět. Bylo to v sezoně, kdy byl Sidney Crosby nováčkem, Jevgenij Malkin působil v Rusku a Kris Letang hrál v juniorech. Jinými slovy, pořádně dlouhá doba, sedmnáct let.

Poslední prohra na domácím ledě proti Seattlu byla velmi frustrující. Nevýrazný start, příliš riskantních přihrávek, spousta přečíslení, ztráta vedení a v neposlední řadě rozhodující gól pouhé čtyři minuty před koncem.

„Je to těžké,“ kroutil hlavou i Sidney Crosby. „Když se podíváte na zápas jako celek, spoustu věcí jsme udělali dobře. Ale taky chyb. A když prohráváte, chyby jdou vidět mnohem více."

Společný jmenovatel neúspěchu posledních dní? I ten bychom našli v posledním utkání, jde o závěry zápasů. Během hrozivé série proher inkasovali Penguins ve třetí periodě či prodloužení patnáct branek. Sami vstřelili pouze dvě.

„V kritických momentech zápasu musíme být mnohem více ostražití,“ ví dobře i trenér Sullivan. „Když jsme srovnali na 2:2, byl to pro lavičku obří impulz. Byli jsme na super vlně, i z toho důvodu je prohra velkým zklamáním. Musíme se poučit a jít dál.“

Právě v takovýchto momentech, při takovýchto nešťastných šňůrách, se ukáže charakter týmu. V kádru je spousta velezkušených borců a několik budoucích členů Síně slávy. Kdo jiný by měl ukočírovat negativní emoce?

„Každý se na nás dívá, jsme lídři, to je jasné,“ řekl po středeční porážce proti Buffalu Jevgenij Malkin. „Můžu být lepší, my všichni. Nehrajeme dokonale, já sám jsem několikrát ztratil puk. Musíme hrát chytře, správně. Jsme v těžké situaci, musíme se s tím vypořádat – vzájemně si pomoct, povzbudit se. Jsme jeden tým.“

Penguins mají teď několik dní pauzu. Asi nemohla přijít v lepší moment. Tým potrénuje, řekne si své, psychicky se dá dohromady. Pak na led Capitals, Maple Leafs a Canadiens.

