Další radost české obrany. Mladíček Hamara si plácl s Ottawou

Po Davidu Jiříčkovi se rychlého podpisu v NHL dočkal druhý český obránce z letošního draftu. Osmnáctiletý Tomáš Hamara má v kapse tříletý nováčkovský kontrakt s Ottawou.

O podpisu nejprve informoval důvěryhodný web CapFriendly.com, Ottawa ho potvrdila odpoledne českého času.

Jde o další z povzbudivých zpráv na adresu českých obránců; byť Hamara není čistě „domácím“ produktem. Poprvé od roku 2004 byli na draftu NHL vybráni čtyři zadáci, a do týdne dva z nich podepsali smlouvy.

Že o Hamaru bude za mořem zájem, se každopádně čekalo. Sparťanský odchovanec, ověnčený dvojicí českých titulů v kategorii starších žáků, dělal za poslední čtyři roky ve finské Tappaře Tampere obrovské pokroky.

V uplynulé sezoně patřil k tahounům juniorky, ve 34 utkáních nasbíral vynikajících 26 kanadských bodů (6+20). Kromě toho dostal i 26 šancí v A-týmu mezi finskou elitou (0+2). Drobným dílem tak přispěl k pozdějšímu zisku mistrovského poháru.

Do závěru klubové sezony už se totiž nezapojil vzhledem k účasti na šampionátu osmnáctek. A tam podtrhl svoje ambice směrem k letní dražbě talentů: Díky osmi asistencím v šesti duelech si – podobně jako Jiří Kulich – vysloužil pozici v All-Star týmu turnaje.

Na draftu si ho pak Senátoři vybrali ve třetím kole jako celkově 87. v pořadí, což bylo později, než se všeobecně čekalo.

S koncem development kempu, jenž v Ottawě probíhal od pondělí do čtvrtka, si ovšem Hamara potvrdil, že na pozici nezáleží.

Tomáš Hamara! Ozvalo se od stolečku @Senators, kteří si vybrali českého obránce na celkově 87. místě ve třetím kole #NHLDraft 2022! ?? pic.twitter.com/KUmNUGmSIO — NHL Česko (@NHLcz) July 9, 2022

V případě, že by se rychle probojoval do nejlepší soutěže světa, by si v prvním roce vydělal včetně podpisového bonusu 835 tisíc dolarů, ve druhém a třetím roce potom vždy 860 tisíc.

Tomáš Hamara nyní míří domů, v neděli by se měl zapojit do přípravy české reprezentace do dvaceti let před srpnovým mistrovstvím světa v Edmontonu.

Je to smutné, ale za podpisy Tomáše Hamary a Lukáše Kloka nedostane @czehockey od NHL ani korunu, oba totiž strávili předchozí čtyři sezony v zahraničí.



Naopak za Davida Jiříčka poputuje do Česka kompletní suma 285 tisíc dolarů. — Jiří Vítek (@JVitek94) July 15, 2022

