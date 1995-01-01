Další první kolo Bostonu spáleno, Beechera si z waiveru stáhlo Calgary

19. listopadu 19:04Jakub Ťoupek
Bostonu se draftovat v posledních letech vůbec nedaří, posledním hráčem, který naplno mezi Medvědy prorazil je Jeremy Swayman, kterého si Boston vybral v roce 2017 na 111. místě. Obzvlášť první kola Medvědům moc štěstí nepřinesla, dalším kouskem z první rundy, který opustil kádr je John Beecher.
John Beecher hrál v této sezóně jen zřídka. Zatím v aktuálním ročníku odehrál pouze 6 utkání s průměrným časem na ledě lehce nad 10 minut. Bruins v předchozích dvou ročnících, které byli jeho první v NHL, využívali Beechera hlavně jako hráče čtvrté útočné řady a při oslabení.
V 136 zápasech své kariéry zaznamenal Beecher 22 bodů za 11 gólů a 11 asistencí. Jevil se jako nadějný hráč, proto si jej také Boston vybral hned v prvním kole draftu. V úvodní sezóně se ukázal v dobrém světle, v minulém ročníku ale svými výkony na nastavený standard nenavázal.
Po zranění a nepřesvědčivých výkonech své místo v kádru ztratil a putoval na waivers listinu. Rozhodnutí Bruins propustit Beechera je jednou ze součástí změn v kádru. Boston v pondělí povolal útočníky Rileyho Tufta a Matěje Blümela z AHL. Na seznam zraněných hráčů zařadil útočníky Caseyho Mittelstadta a Viktora Arvidssona a obránce Jordana Harrise přesunul na seznam dlouhodobě zraněných hráčů.
Po centrech je sháňka, o to víc, když jsou k mání zadarmo. Této příležitosti ihned využilo Calgary, které mělo na Beechera právo jako první. Pro Calgary byl Beecher příliš dobrý na to, aby jej nechali putovat hierarchií týmů dál. Flames poslali na farmu Justina Kirklanda a místo něj povolali Sama Mortona, jeho pozici si ale nejspíš vezme právě Beecher.
Pro Flames nejde o žádný risk. Beecher pobírá 900 tisíc dolarů ročně, a tak nejde o žádnou zátěž pod platovým stropem. Může však alespoň trochu pomoci s řešením otázky, kterou si Ryan Huska pokládá. Calgary je totiž na samém chvostu v počtu vstřelených branek, Beecher sice není žádný střelec, další hráč se zkušenostmi z NHL se ale vždy hodí.
Odchod čtyřiadvacetiletého Američana je pak jen dalším hřebíčkem do rakve voleb v prvním kole v podání Bostonu. Od roku 2017 draftoval Boston celkově 5 hráčů v prvním kole. Základním stavebním kamenem sestav NHL však není ani jeden z nich.
Nejvíce utkání odehrál v NHL Urho Vaakanainen, který se naplno prosadil do NHL v dresu Ducks, v minulé sezóně byl vyměněn do Rangers, jejichž barvy hájí i v aktuálním ročníku, není však nenahraditelný. Ze všech pravidelně hrajících obránců týmu má nejnižší čas na ledě. John Beecher odehrál 136 utkání za Boston, nikdy z něj ale nebyl nepostradatelný kus.
Fabian Lysell svůj talent zatím nedokázal v NHL prodat, v AHL je z něj ale stabilní střelec v dresu Providence. Mladíci z posledních draftů Dean Letourneau a James Hagens působí na Boston College, především pak od druhého jmenovaného jsou do budoucna velmi velká očekávání. Přece jen byl rok před draftem pasován i do pozice jedničky, nakonec padl na 7. místo a do rukou Bostonu.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.