Další průšvih! Anaheim v panice pojistil Minťukova, strop praská ve švech

6. července 9:19David Zlomek
Generální manažer Anaheimu Ducks Pat Verbeek prožívá jedno z nejdivočejších období své kariéry. Sotva se stačil vzpamatovat z útoku Philadelphie, která mu přes offer sheet zkouší ukrást Lea Carlssona za 18 milionů dolarů ročně, musel řešit další požár. Aby zabránil druhé nepřátelské nabídce, narychlo v neděli podepsal pětileté prodloužení smlouvy s ruským obráncem Pavlem Minťukovem na 36 milionů dolarů (7,2 milionu ročně). Tento krok sice zachránil beka, ale uvrhl Kačery do brutální platové tísně.
Minťukov byl v pozici chráněného volného hráče extrémně žádaným zbožím. Kolem nadějného obránce kroužilo několik týmů, které byly připraveny využít oslabení Anaheimu a zasadit Verbeekovi druhý úder stejnou zbraní jako Philly. Přestože samotný ruský mladík preferoval setrvání v Kalifornii, hrozba byla natolik reálná, že Ducks museli jednat okamžitě a připlatit.
Původní prognózy nezávislých analytiků sice hovořily o šestiletém kontraktu s platem kolem šesti milionů, ale tlak zvenčí a hrozba ztráty hráče vyhnaly cenu nahoru. Minťukov tak dostal pětiletý pakt s ročním platem 7,2 milionu dolarů, což ho okamžitě řadí do top 40 nejlépe placených beků celé NHL.
Záchrana Minťukova byla pro defenzivu Ducks nutností, zvlášť po masivním exodu na modré čáře, odkud v krátké době zmizeli John Carlson, Jacob Trouba, Olen Zellweger i kapitán Radko Gudas. Jenže finanční dopady tohoto podpisu jsou pro klubové účetnictví drtivé.
Pokud Anaheim dorovná osmnáctimilionový kontrakt pro Carlssona, zbude Verbeekovi pod platovým stropem pouhých 9,97 milionu dolarů. A to je obrovský problém. Ducks totiž nutně potřebují podepsat svého nejlepšího střelce Cuttera Gauthiera, který má za sebou fantastickou sezonu. Gauthier sice nemůže dostat offer sheet od konkurence, ale po konci nováčkovské smlouvy bude požadovat obří balík peněz. S necelými deseti miliony v kapse nemá Anaheim šanci obě své mladé superstar pod strop vměstnat.
Aby Kačeři nepromrhali skvěle nastartovanou éru, musí okamžitě začít čistit prostor. Prvním na ráně je zkušený křídelník Frank Vatrano. Jeho roční plat 4,57 milionu dolarů se pod tíhou okolností stal pro klub neúnosným luxusem a Američan je aktuálně hlavním kandidátem na výměnu.
Vatrano přitom zažívá výkonnostní pád. Poté, co v sezoně 2023/24 zářil s 37 góly, uplynulý ročník pod trenérem Joelem Quennevillem naprosto vyhořel. V 50 zápasech vstřelil pouhých 5 gólů, jeho ice time se propadl pod 12 minut a v play-off se nedostal ani do jednoho z 12 utkání Anaheimu, kdy sledoval zápasy jen z tribuny. Jeho tržní hodnota je na dně, ale Ducks musí jednat.