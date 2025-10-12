Další problémy pro české obránce, Jiříček vypadnul ze sestavy

12. října 10:31Jakub Ťoupek
Čekalo se, že touto dobou bude David Jiříček členem základní sestavy, ale ten je stále na hraně. Ročník sice začal nahoře, uzdravený Jonas Brodin jej ale opět vyšoupnul mimo prvních šest beků Minnesoty. Navíc si ještě Wild stáhnuli z waiveru Daemona Hunta, kterého poslali před necelým rokem právě za mladého Čecha.
Česká obranná skupina v NHL se nachází v žalostném stavu. Po letním odchodu Jana Rutty do Švýcarska čítá místo čtyř zástupců jen tři. Sedmadvacetiletého Hronka ve Vancouveru, pětatřicetiletého Gudase v Anaheimu a Jiříčka na hraně sestavy Minnesoty.
Právě rodák z Klatov ale po slibném startu o své místo přišel, zda jen pro jedno utkání, nebo dlouhodobě, to se teprve uvidí. Uzdravený Brodin jej ale nahradil v první šestce a pod Jiříčkem se opět houpe židle.
Před sezónou ale z organizace zaznělo, že Davidovi naplno věří. „Chceme ho v týmu. On to místo určitě získá. Ta pozice se pro něj vytvoří. Jak moc bude hrát, jakou bude mít pozici a v jakých situacích bude nastupovat, to je na něm. Musí si to vybojovat.“
Po návratu švédského reprezentanta ale na pravé straně obrany stojí až za Brockem Faberem, Jaredem Spurgeonem a Zachem Bogosianem, tedy mimo základní sestavu. Bogosian zatím hrál vlevo, ale s Brodinem zpět bude Jiříček pouze na tribuně a Bogosian se vrátí na pravou stranu.
Pro Jiříčka se tak místo v základní sestavě hledá velmi těžko, už jednou sám svoji nespokojenost vyjádřil, ta mu vysloužila trejd právě do Minnesoty, kde není situace o nic lepší. Český bek nyní bude muset chytnout každou svoji šanci a ukázat, že víra v něj nepřijde nadarmo.
„My mu věříme. Měl bláznivou sezonu, ale jeho přístup byl úžasný. Je to silná osobnost, věří ve své schopnosti. Má naši důvěru. Těšíme se, až se do toho dostane," ujistil Guerin, že má Jiříček před sebou u Wild zářivější budoucnost.
Minimálně jedno utkání si však odseděl, uvidíme, co přinesou další zápasy. Do karet Jiříčkovi také hraje Bogosianův věk, který v 35 letech nepatří mezi nejmladší. Právě s ním nyní bojuje o místo na pravé straně obrany.
