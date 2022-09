Další povedená sezona? Jsme lepší než loni, hlásí prezident Pens

Náročné léto plné rozhodování stálo před vedením Penguins. Nakonec to dopadlo poměrně dobře a všechno, co si před letními měsíci v Pittsburghu předsevzali, se splnilo. Brian Burke, prezident organizace, si dokonce myslí, že do sezony půjde lepší tým, než který fanoušci Pens viděli na jaře.

Když přitom Penguins vypadli v prvním kole s Rangers, nebylo vůbec jasné, kdo zůstane a kdo ne. Smlouva totiž končila kupříkladu Krisu Letangovi, Bryanu Rustovi, Jevgeniji Malkinovi či Rickardu Rakellovi.

Ale hle, všichni zmínění budou oblékat dres Penguins i v následující sezoně. Velké pozdvižení způsobily hlavně dlouholeté smlouvy pro veterány a zároveň legendy Malkina a Letanga. Mnoho fanoušků tento krok nechápalo, pro Burkea byl však zcela zásadní.

„Udržet Krise a Jevgenije bylo pro naši strategii naprosto klíčové,“ potvrdil v rozhovoru. „Hrozilo, že by mohli odejít. Zůstali, což znamená, že jsme s nimi lepší, než bychom byli bez nich."

Burke však nezapomněl ani na další dva veledůležité útočníky. „Mít Rusta pod dlouhodobým kontraktem je důležité, příchod Rakella z Anaheimu byl klíčový,“ dodal.

Útok se tedy řešit nemusí. Možné pohyby by ale mohly být v defenzivě. Ta bude hned z půlky nová, vždyť z volného trhu přišel Jan Rutta a díky výměnám tým doplnili Jeff Petry a Ty Smith.

„Momentálně nic rozjednaného nemáme, ale týmy se u nás poptávaly na naše obránce, tahle možnost existuje,“ připustil.

Situace v týmu je tak stále nejistá, ostatně jako pokaždé před vypuknutím tréninkových kempů a startem ostré sezony. Nic velkého však Burke, někdejší generální manažer Maple Leafs, nečeká.

„Nevím, jestli před kempem ještě něco provedeme,“ uvedl rozpačitě. „Moc to nevidím, ale jak víte, telefony se nezastaví. Aktivita u týmů je v tomhle období vysoká. Obecně si ale myslím, že máme lepší tým, než s jakým jsme končili sezonu," uzavřel.

