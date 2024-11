Další podtržení legendárního statusu. Crosby dal gól číslo 600

Sidney Crosby se zapsal do historie NHL, když se stal teprve 21. hráčem, který dosáhl na hranici 600 gólů. Tento milník pokořil v sobotním zápase proti Utah Hockey Clubu, ale jeho Pittsburgh Penguins utrpěli drtivou porážku 1:6. „Není to příjemné, samozřejmě,“ přiznal Crosby po zápase. „Byl to pěkný moment a skvělá reakce fanoušků. Myslím, že jsme měli šanci dostat se zpět do hry, ale rychle se to zvrátilo.“

Crosbyho jubilejní trefa přišla při přesilovce 5 na 3, kdy zakončil přesnou přihrávku Erika Karlssona střelou z pravé strany v čase 3:11 druhé třetiny. Tento gól snížil skóre na 1:2, ale Penguins se z tohoto momentu nedokázali odrazit.

Po Crosbyho trefě opustila střídačku celá lavička Penguins, aby mu pogratulovala. Kapitán Pittsburghu pak ocenil fanoušky v hale zvednutím hokejky a poděkoval jim za podporu. Mezi diváky byli i jeho rodiče, Troy a Trina Crosby, kteří sledovali tento historický okamžik na vlastní oči.

Navzdory tomuto úspěchu prožívají Penguins těžké období, kdy prohráli 14 z posledních 18 zápasů. „Cítili jsme, že máme nějaké momentum, ale Utah rychle zareagoval a poté jsme se už nedokázali vrátit,“ dodal Crosby, který má v této sezóně osm gólů, z toho sedm v posledních 12 zápasech.

Sidney Crosby se tímto milníkem zařadil mezi legendy NHL. Společně s Alexem Ovečkinem je jediným aktivním hráčem, který dosáhl 600 gólů Crosby se zároveň stal sedmým hráčem v historii NHL, který všech 600 gólů vstřelil za jeden tým. Společně s Mariem Lemieuxem (690) tvoří jedinou dvojici střelců, která tohoto milníku dosáhla v barvách Pittsburgh Penguins.

„Je to pěkné číslo,“ dodal Crosby. „Ale myslím, že takové momenty si člověk více uvědomí, až když skončí s kariérou.“

Historicky je Pittsburgh teprve druhým týmem v NHL, který má ve svých řadách dva hráče s více než 600 góly, přičemž prvním byl Detroit s legendami Gordiem Howem a Stevem Yzermanem.

Crosbyho úspěch byl podtržen dalším milníkem – svým 1 295. zápasem překonal Patrice Bergerona na 18. místě historického pořadí hráčů, kteří odehráli nejvíce utkání za jediný tým. „Měl jsem štěstí, že jsem mohl některé milníky dosáhnout doma, před našimi fanoušky a s rodinou v publiku. To tomu dodává ještě větší význam,“ přiznal Crosby.

