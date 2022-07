Další podpis v Pittsburghu! Místo Malkina si plácli s Rakellem

Rickard Rakell přišel do organizace Penguins v průběhu poslední sezóny, když byl součástí výměny právě mezi Pittsburghem a Anaheimem. Nyní se tento švédský forvard s Ronem Hextallem dohodl na prodloužení spolupráce, a to konkrétně na šest let.

V Pittsburghu je v posledních dnech pořádně rušno. Po skončené sezóně vypršely smlouvy elitním esům Pens, a tak se už týdny vedou spekulace o různých možnostech Rona Hextalla. Ten si už plácl s Krisem Letangem, avšak na podpis Jevgenije Malkina čekají fanoušci tamního klubu zatím marně.

Marné však nebylo čekání na podpis poměrně nové akvizice. Rickard Rakell byl v březnu tohoto roku hlavní součástí výměny, do které se zapletl i Dominik Simon. Devětadvacetiletý švédský útočník si za své výkony v dresu Penguins vysloužil nový šestiletý kontrakt, když si za jeden rok vydělá v průměru 5 milionů dolarů.

„Rickard ukázal, že se jednalo o skvělý přídavek do našeho týmu. Přinesl nám svou všestrannost a výborný cit pro ofenzívu. Cítíme, že může v budoucnu být rozdílovým hráčem, který nás posune dopředu,“ okomentoval čerstvý podpis generální manažer Ron Hextall.

Rakell si v poslední sezóně připsal 41 kanadských bodů při bilanci 20+21 za 70 odehraných utkání. Značně lepší bodový průměr měl však na konci sezóny v dresu Pens, ve kterém v základní části stihl 19 utkání, ve kterých měl bilanci 4+9. V tabulce pravdy byl po přesunu do Pensylvánie na kladné hodnotě +7.

Den před zahájením volného trhu hráčů však dělá fanouškům Pittsburghu vrásky na čele fakt, že vedení klubu se zatím nedokázalo dohodnout s Jevgenijem Malkinem. Ten si podle informací žádá smlouvu na čtyři roky, avšak klub zatím nabízí tři.

Zpět ale k Rakellovi. Tomu se poslední sezóny nepovedly podle představ, a tak jeho výměna z Ducks dávala smysl pro obě strany, jelikož by nejspíš s klubem novou smlouvu nepodepsal. Najde ve své nové štaci svou ztracenou formu a povede se mu ještě někdy vstřelit v jedné sezóně přes 30 branek, jako tomu bylo ve dvou po sobě jdoucích sezónách v letech 2016-2018?

